Verdensener i klippestup med spektakulært hopp fra Christian Radich

– På innseilingen tenkte jeg bare på hvor fantastisk denne opplevelsen er, og hvilket nydelig bakteppe dette skipet skaper! Dette er jo grunnen til at jeg elsker denne sporten – disse mulighetene til å presse mine egne grenser som stuper og menneske sier australieren som har vunnet Red Bull Cliff Diving World Series hele fem ganger.

De ruvende mastene til SS Christian Radich tårner vuggende 37 meter over havoverflaten, der det historiske skipet ligger trygt forankret foran den moderne arkitekturen til det norske operahuset.

Men det som skinner sterkest denne morgenen, under to måneder før Red Bull Cliff Diving igjen inntar hovedstaden, er ikke det marmorkledde kunstverket av et bygg eller det lekne solskinnet på vannoverflaten, men den australske stuperen balanserende på kanten av bommen.

– Jeg sier alltid at det er en djevel på den ene skulderen som sier "gjør det, gjør det, gå for det så hardt du kan", mens engelen på den andre siden sier: "hold an litt nå, ro ned og hold deg innenfor grensene dine, forteller stuperen om den mentale kampen foran et slikt spektakulært hopp.

Rhiannan Iffland på skipet Christian Radich © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland dykker fra Christian Radich © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland hopper fraChristian Radich © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland i Oslo © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool Rhiannan Ifflands hopp sett fra droneopptak © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland hopper fra Christian Radich © Herman Berger / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland på Christian Radich © Herman Berger / Red Bull Content Pool

Anerkjent pioneer og verdensener i sitt univers

Rhiannan Iffland er allerede ansett som en pioneeren i internasjonal klippestuping – spesielt kjent for de perfekte sesongenene i 2019 og 2021 der hun vant alle stoppene i verdensserien, men også den som har tatt klippestupingen til ekstreme destinasjoner og plattformer.

– Jeg ble invitert til Red Bull Cliff Diving World Series for første gang i 2016, og det var her jeg virkelig fant min rytme i livet. Hele følelsen av verdensserien i klippestup... Jeg tror det var da jeg virkelige innså at jeg er lagd for dette, jeg er klar!

– Det var en kombinasjon av å ha ferdighetene fra bakgrunn som stuper og trampolinegymnast, og bare hvor mye jeg falt for sporten, stuperne og alt som fulgte med, legger hun til.

Siden 2016 har Iffland vunnet verdensserien hele fem ganger, og stårr for banebrytende stunts fra ulike plattformer – som i 2021 da hun hoppet fra en varmluftsballong. Selv mener hun noe av drivkraften hennes i klippestuping har vært nettopp det store potensiale på kvinnesiden hun identifiserte tilbake i 2016.

- Det var et stort rom for vekst og utvikling i vår sport, og de siste fem årene har vi hatt stor fremgang. Så på det tidspunktet forstod jeg at "ja, jeg vil flytte grensene i denne sporten, jeg vil være en del av fremgangen for kvinner, og være en pioneer.

Oslo inn som fullverdig medlem i verdensserien

30-åringens Oslo-eventyr er mer enn bare en ny fjær i hatten for den dekorerte utøveren. Det er også en «kick start» på nedtellingen til sommerens historiske arrangement fra taket på operaen.

Det som i fjor var et oppvisningsarrangement i Red Bull klippestupunivers er nå for første gang et fullverdig medlem i verdensserien når Red Bull Cliff Diving World Serien inntar hovedstaden 13. August.

– Jeg gleder meg veldig, slår Iffland fast med glimt i øyet om sommerens høydepunkt i Bjørvika.

1 min Verdensener i klippestup med spektakulært hopp fra Christian Radich Fem ganger Red Bull Cliff Diving-mester, Rhiannan Iffland, setter forventningene i kok foran Red Bull Cliff Diving World Series som gjør sitt inntog i Skandinavia i sommer.