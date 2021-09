Formel 3-mester Dennis Hauger hylles av Red Bull Racing-sjefen

Part of this story

– Han skal kjøre Formel 2 for oss i 2022, og det er kun ett steg igjen å ta etter det. Det vil kreve at han fortsetter å utvikle seg på lik linje med det han har gjort denne sesongen. Han er ikke der helt enda, sier Dr. Helmut Marko om den nybakte Formel 3-mesteren Dennis Hauger.

Dr. Marko leder Red Bull Racings junior-satsing, et talentutviklingsprogram som opp gjennom årene har utviklet Formel 1-stjerner som Sebastian Vettel og Max Verstappen. Østerrikeren var ansvarlig for å hente den gang 15 år gamle Hauger inn i juniorstallen tilbake i 2017, og han er mektig imponert over det 18-åringen nå har levert i Formel 3 med Prema Racing i 2021.

Hauger demonstrerte så mye ferdigheter og klasse i årets FIA F3-mesterskap at mange allerede halvveis i sesongen så det som garantert at 18-åringen skulle sikre mesterskapstittelen. Fra det øyeblikket han sikret pole position i første runde i Barcelona i starten av mai har han vært den sjåføren alle har forsøkt å slå. Og han tar med seg masse selvtillit inn i neste års Formel 2-sesong.

