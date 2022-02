Klar for sitt livs største oppgave

Part of this story

Se dokumentaren 'På første rad', med historien om Haugers reise via GoKart …

-Jeg har ambisjoner om å kjempe i toppen om seier. Det er derfor jeg er her, innleder en offensiv Dennis Hauger før hans første sesong i Formel 2.

-Jeg har ambisjoner om å kjempe i toppen om seier. Det er derfor jeg er her, innleder en offensiv Dennis Hauger før hans første sesong i Formel 2.

-Jeg har ambisjoner om å kjempe i toppen om seier. Det er derfor jeg er her, innleder en offensiv Dennis Hauger før hans første sesong i Formel 2.

tidligere i år at Hauger fortsetter for det italienske laget Prema Racing, men nå som Formel 2-sjåfør.