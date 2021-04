Bli med på Wings for Life og løp for Stian Skarsten

Stian Skarsten beskriver seg selv som veldig aktiv helt fra tidlig i barndomen. Han har alltid stått mye på ski og elsket sykling og klatring. Det var ikke så viktig for Stian å kjøre fortest mulig, han likte bedre utfordringen av å kjøre inne i skogen mellom trærne, både på ski og på sykkel. En sommerdag i 2019 ble livet snudd på hodet.

– Dagen jeg skadet meg var en perfekt sommerdag. Alle gutta var ute, det var varmt og vi skulle bare ta én tur til før vi skulle ned og ha litt afterbike. Jeg er uheldig på vei ned, faller over styret og skjønner med en gang at dette kommer til å gjøre vondt. Jeg traff en stein med hodet og hørte først at hjelmen sprakk tett etterfulgt av et dypt knekk gjennom hele kroppen. Det tok et tiendelssekund fra det skjedde til jeg skjønte at jeg var lam.

Stian på sykehuset etter ulykken © Stian Skarsten/Familie

Stian forstod at dette kom til å endre livet hans totalt. Han forteller at han har hatt hele 37 brudd i kroppen tidligere, men aldri noe som har holdt han på sidelinjen i mer enn 3-4 uker. Dette var ikke en sånn skade.

– Det her var jo bare et lite vipp over styret, ikke noe hastighet, ikke noe dramatisk, jeg bare gikk over styret, traff hodet med en stein og det var det. Det var ikke noe voldsomt. Det var bare et lite uhell. Det skal ingenting til før det går gærent.

Stian har alltid trivdes godt i skogen © Magnus Grönberg

Stian har helt siden han ble skadet jobbet for å finne den riktige behandlingen. Det må han ut av Norge for å få, og er nå på vei til Thailand for å få en operasjon som kan gi han større muligheter for å bli bedre. Den operasjonen mener han ikke ville vært mulig om det ikke var for organisasjoner som Wings for Life.

– Det at det finnes organisasjoner som Wings for Life er ekstremt viktig for meg og situasjonen jeg er i nå. Uten organisasjoner som Wings for Life som donerer alle inntekter til forskning på ryggmargsskade så ville ikke operasjonen jeg skal ha vært mulig. Det er godt momentum i forskningen på ryggmargsskader, og forskere og leger er optimistiske. Det gir meg større muligheter til å trene meg opp, så jeg er veldig glad for at forskningen går fremover.

Bli med og løp for Stian Skarsten 9. mai 2021 © Sebastian Bergan