Etter nesten fem timer live med CS:GO har vi endelig en vinner, og tre lag er nå klare for de nordiske finalene i Helsinki neste helg. Vinnerne der vil få muligheten til å møte noen av de

Det var ingen tvil om at finalen ble preget av både talent og erfaring. Gullfinalen bestod nemlig av FerroMangan ('poNGZY', 'bINA0') og Datakrigerne ('Zykes', 'MV'). Her ble vi invitert til et skikkelig show, med utrolig jevne runder.