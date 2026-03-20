Batteristyring i F1: den nye strategien som former løpene

Formel 1‑biler har brukt hybridsystemer siden 2014, men 2026‑reglene har endret alt. Den elektriske delen av motorene er viktigere enn noen gang. I testen før sesongstart og gjennom den første løpshelgen har nesten all prat i paddocken handlet om det nye systemet og hvordan det vil påvirke løpene.

Ifølge RTE var det hele 120 forbikjøringer i 2026‑åpningen i Melbourne, opp fra bare 45 året før. For mange fans gjør det løpene langt mer spennende, med førere som kjemper mer om posisjoner enn tidligere. Mye av økningen skyldes bilendringene og at batteristyring nå er en stor del av strategien til hver fører – også Max Verstappen.

01 Hvordan F1s hybride batterisystem fungerer

Kinas Grand Prix gjør det enda mer komplisert med en ekstra sprint i miksen © Lars Baron/LAT Images

Fra denne sesongen kommer 50 prosent av kraften i en Formel 1‑bil fra forbrenningsmotoren og 50 prosent fra batteriene. Batteriene har en gitt mengde energi, og det er opp til førerne hvordan og når de utnytter den best.

Som før kan førerne lade batteriene under bremsing og «coasting» – når de slipper både gass og brems – men nå må dette være en langt mer sentral del av strategien deres.

Når føreren har ladet batteriet i løpet av en runde, kan kraften brukes fritt for å øke toppfarten og lettere passere biler foran. Med et knappetrykk på rattet får de en kraftig boost for å komme forbi en som blokkerer. Men siden alle har samme mulighet, ser vi ofte at én bil kjører forbi, før motstanderen svarer noen svinger – eller en runde – senere. Det er en hovedårsak til den kraftige økningen i forbikjøringer i sesongåpningen 2026.

I tillegg har et nytt, batteribasert system erstattet det gamle DRS‑systemet, der bakvingen åpnet seg hvis en bil lå tett nok bak en annen. Nå får en fører som er innenfor ett sekund på et bestemt målepunkt ekstra batterilading, som kan brukes gjennom hele neste runde. Også dette trigger mer posisjonskamp og er en viktig årsak til den kraftige økningen i forbikjøringer.

02 Hvorfor det er viktig – og hvordan batteristyring påvirker strategien

Det er mye ny teknologi å sette seg inn i i 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Alt dette gjør batteristyring til sesongens store snakkis i Formel 1 – både blant førere og fans. Det er en faktor som må vurderes i hver eneste sving. Den endrer hvordan førerne tenker om posisjon på banen, hvor de vil være om fem runder, og om det i det hele tatt lønner seg å forsvare seg mot et angrep. Hvorfor bruke opp batteriet på å forsvare en forbikjøring hvis du vet at du kan ta tilbake plassen noen svinger senere? Slik kan de unngå unødvendig risiko.

Når en fører har «rent luft» og bygger luke både foran og bak, kan fokuset ligge på å regenerere batteri. I tette dueller handler alt om å lade når det er mulig, for så å slippe løs energien for å forsvare seg – eller angripe bilen foran. De lader og bruker batteriet hele tiden, og justerer tilnærmingen fra sving til sving.

03 Hvordan starten på løpet påvirkes

Starten i Melbourne var enda mer kaotisk enn vi er vant til © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Som vi så i Melbourne, kan det nye hybridsystemet gi mer uforutsigbare starter. Liam Lawson fikk en treg start midt i feltet, og og flere konkurrenter passerte ham med minimal margin i de første sekundene.

Turboforsinkelse har vært et problem med de nye bilene siden testingen, men nå må førerne også sørge for å ha nok batterireserve til kampen inn mot første sving. Med mye energi å bruke i startøyeblikket kan de manøvrere seg inn i en sterk posisjon for resten av løpet – så lenge de ikke tømmer batteriet og dermed gjør seg sårbare utover den første runden.

Verstappen snakket også om hvordan startene er påvirket: «De første rundene var ganske hektiske, og vi måtte bare holde oss unna trøbbel,» s a han etter løpet. «Alt i alt gjorde teamet fortsatt en god jobb: det var en solid opphenting fra P20, og vi skal jobbe sammen som team for å tette gapet enda mer.»

04 Hvordan dette påvirker Verstappen og Oracle Red Bull Racing

Verstappen i dype diskusjoner med Paul Monaghan, sjef for bilteknikk © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Fokuset på batteristyring påvirker Verstappen og resten av Oracle Red Bull Racing like mye som alle andre. Etter en uheldig krasj i kvalifiseringen startet nederlenderen som nummer 20 og måtte jobbe seg forbi bakfeltet og gjennom midten av feltet for å nå poengplassene. Prestasjonen var imponerende og ga ham prisen som «driver of the day» i sesongåpningen.

Den erfaringen gir ham et godt utgangspunkt for resten av sesongen: han har fått verdifull læring i hvordan han skal styre batteriene og når han skal bruke ekstra kraft for å passere andre biler. Til formula1.com sa han: «Jeg lærte mye i duellene og hvordan jeg skal bruke batteriet og sånt, så det var ganske positivt.»

Hvis et team og en fører raskt lærer seg å håndtere batteriet optimalt, får de et klart fortrinn på resten av feltet. Verstappen og Oracle Red Bull Racing vil sikte på nettopp dette de kommende ukene – og forhåpentligvis har reisen hans gjennom feltet i Melbourne gitt verdifull erfaring i å styre batteriet med større trygghet.

Én ting er sikkert: vi kommer til å se langt flere forbikjøringer i 2026 enn i noen annen sesong i F1s hybrid‑æra – noe som betyr mer spennende løp for de fleste som følger sporten.