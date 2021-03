Flere topper enn tanker: Alt du trenger å vite om Fernanda Marciell

På 4478 meters høyde har Matterhorn gitt Fernanda Maciel både personlig tragedie og sykehusinnleggelse, men hun trosset nylig sine egne demoner for å nå den samme toppen samme døgn som å ha besteget Gran Paradiso.

Hva kreves for å gjennomføre en slik emosjonell, mental og fysisk prestasjon? Her er ti ting du trenger å vite om brasilianeren.

1. Hun jobbet tidligere som miljøadvokat

Før hun dedikerte hele sin tid til ultraløping, jobbet Maciel i jussens verden med fokus på miljøvern i hennes moderland Brasil.

Dette jobbet hun med i 5 år, men for 15 år siden bestemte hun seg for å gjøre noe helt annet.

Om sin tidligere jobb sier hun: «Jeg savner det ikke. Jeg valgte jo å slutte som advokat. Når du jobber for staten og landet ditt, innser du at det er mye politikk involvert og så mye byråkratiske greier."

2. Hun er inspirert av stjernen i Free Solo

Brasilianeren har to rollemodeller innen løping og klatring: den ene er den banebrytende ski-fjellklatreren Hilaree Nelson, den andre er Alex Honnold, som ble kjent som den første mannen til å friklatre Yosemites El Capitan, som resulterte i den Oscar-vinnende filmen Free Solo.

Men det er ikke utelukkende deres sportslige prestasjoner som har inspirert henne. "Alex har opprettet sin egen stiftelse, som jeg synes er beundringsverdig og som jeg støtter. Jeg synes det er veldig interessant at man som idrettsutøver kan hjelpe."

3. Hun etterstreber alltid perfeksjon… som Nadia Comaneci

I oppveksten var Maciel en spirende gymnast - hennes første virkelige store lidenskap - og hennes inspirasjon var Nadia Comaneci, den rumenske gymnasten som var den første som oppnådde toppkarakteren 10 i OL tilbake i 1976.

"Hun var den eneste som hadde den perfeksjonen," sa Maciel. ”Og det må ha krevd så mye trening. I noen idretter du kan trene og være en mester, men i gymnastikk er det er så ekstremt mye terping, men det krever også enorme ferdigheter. I mine øyne, klarte hun å nå sitt maksimale potensial."

4. Hennes drøm er å løpe og klatre Mount Everest

Dersom det ikke stod om penger, er 40-åringens store drøm å løpe der det er mulig på veien opp til toppen og bestige Mount Everest.

Om det er noe hun ville klart å gjennomføre, vet hun ikke. Hun sier: «Mitt drømmeprosjekt er Everest, men det krever mye penger. Jeg håper jeg vil få muligheten en gang i fremtiden. Nå trenger jeg mer erfaring. Til neste år sikter jeg mot å løpe 8 000 meter i veldig høye fjell, fordi jeg trenger mer erfaring og vite hva farten min er i denne høyden.»

5. Bestefaren hennes prøvde å gjenoppta Jiu Jitsu som 75-åring

Maciels gener stammer ikke fra ultraløpere eller klatrere, men i stedet er den sportslige bakgrunnen fra kampsportens verden.

Maciels bestefar var en mester i jiu jitsu, mens faren hennes ble en mester i capoeira. Familien hennes måtte holde igjen bestefaren, når han senere i livet ville gjenoppta jiu-jitsuen. Hun legger til: "Min bestefar ønsket og prøvde å gjenoppta kampsporten når han var 75 år, men det ble for farlig!"

Jeg har visst siden jeg 15 år gammel at mitt oppdrag i livet er å beskytte miljøet Fernanda Maciel

6. Hun løp til skolen fordi det var raskere og billigere enn å ta bussen

Når Maciel gikk på skolen, bestemte hun seg for at det var løpeskoene som ville ta henne mest effektivt til timene.

Hun forklarer: "Det var raskere å løpe, enn å ta bussen og jeg ville ikke spørre min pappa om busspenger. Så jeg løp frem og tilbake. Huset vårt lå i en åsside, så det var mye opp og ned - som var slitsomt og bratt."

7. Hun fryktet hun hadde blitt blind når hun klatret Matterhorn...

I et tidligere forsøk på å bestige Matterhorn, ble værforholdene så dårlige at øyelokkene hennes frosset igjen og hun fryktet hun hadde blitt blind.

Når hun tenker tilbake på den turen, sier hun: "Jeg kunne ikke åpne øynene mine og jeg var alene i tre dager på et sykehuset ingen snakket engelsk. Heldigvis møtte jeg en italiensk sykepleier etter et par dager som forstod engelsk og hun hjalp meg med å ringe en venn som jeg fikk fortalt at jeg var på sykehuset. I løpet av de dagene, tenkte jeg at jeg med sikkerhet kom til å bli blind, som har vært den skumleste tiden i mitt liv."

8. Hennes romkamerat Gonzalo mistet livet på Matterhorn

Tragedien rammet Maciel når hennes argentiske romkamerat døde, når han guidet en britisk kunde opp det beryktede Matterhorn. Dette gjorde hennes egen tur dit til en enda større emosjonell utfordring.

Hun mimrer tilbake: "Jeg mistet Gonzalo. Vi hadde middag sammen kvelden før jeg skulle reise til et løp i Østerrike. Når jeg ankom Østerrike kom en kollega til meg og sa at en stor stein hadde løsnet og drept Gonzalo og den britiske kunden. Det påvirket meg enormt og jeg gjorde det ikke bra i løpet."

9. Dagen etter at hun erobret Matterhorn, gikk det et stort ras der

Maciel avveide om hun skulle ta på seg den doble utfordringen med Gran Paradiso-Matterhorn torsdag eller fredag ​​i den aktuelle uken. Hun valgte torsdagen, som viste seg å være et svært lurt trekk med tanke på hendelsene neste dag.

Hun avslører: "På den fredagen, måtte et helikopter redde 20 alpinister på grunn av et ras. Jeg var så heldig med mitt valg i dette farlige fjellet. Det er så mange steinras der som et resultat av klimaendringer.

10. Hennes mål er å redde planeten ved å løpe

Aside from her various expeditions, climate change is the thing that drives her both in those sporting quests, but also in her wider life.

Maciels motivasjon og det som driver henne, både i livet og i sine ekspedisjoner, er klimaendringer.

Hun forklarer sin grønne tilnærming slik: ”Jeg har visst siden jeg var 15 år at mitt oppdrag i livet er å beskytte miljøet. Jeg elsker naturen og føler meg hjemme på fjellet. Det er huset mitt, og det er derfor jeg har så stor glede der. Jeg synes jeg gjør en bedre jobb ved å inspirere folk i fjellet - enn å jobbe inne, som jeg gjorde før.