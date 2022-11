Favorittstemplet var lite verdt for de regjerende mesterne GIEFKALASH, som virkelig møtte sine overmenn under helgens finale i Red Bull Campus Clutch. Salsa Champions trosset høyspente nerver, og børstet av seg en trøblete inngang med både sen lagoppstilling og tekniske arragørutfordringer, før de dundret gjennom finalespillet med en maktdemonstrasjon.

Det ble kommentert før kampstart at Salsa Champions var de mest nervøse av de to studentlagene. Det var det ingenting som tydet på idet duellen startet på hovedscenen under SpillExpo, der laget dominerte umiddelbart Attackers på Ascent, før de seilte rett gjennom Breeze og avsluttet det hele 2-0.

