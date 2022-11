«Fleeting time» viser Ben Fergusons kamp mot tiden

har brukt mesteparten av de to siste årene på sitt livs filmprosjekt.

Han har reist verden rundt, jaget stormer og gitt seg i kast med elementene i krevende landskap for å gi oss sin første spillefilm – en film som viser verden at han er en av de mest dominerende backcountry-kjørerne i sin generasjon.

"Fleeting Time" hadde premiere i Fergusons hjemby Bend, Oregon, i oktober, før han la ut på en visningsturné over hele USA og Canada.

og Snowboarder Magazines rampelys, The Launch. Det var der Ferguson fikk oppmerksomhet for sin dedikerte tilnærming og oppsiktsvekkende kantkontroll. Det tok ikke lang tid før han slapp i flomlyset under X Games, og sto på toppen av pallene på Burton Global Open Series-arrangementer.

Etter å ha gått glipp av en medalje i Pyeongchang, visste Ferguson at det var på tide å bygge sitt eget ettermæle i form av en film.

Gabe og Ben Ferguson under Natural Selection Tour i Jackson Hole

"Målet er å inspirere så mange som mulig å kjøre snowboard", sier Ferguson om målet med "Fleeting Time", og legger til:"Vi ønsker også å knytte filmen tilbake til de eldre snowboardfilmene, og vil at den skal leve opp til de standardene som ble satt av den generasjonen med kjørere som kom før oss".

