Hva er felles for Jürgen Klopp og Red Bull? Begge har fokus på en ting

Jürgen Klopp er spent på fremtiden – og når Jürgen Klopp er spent, bør fotballfans over hele verden være det også.

Tyskeren har gjort sin etterlengtede retur til toppfotballen, og markerer en ny æra for både ham selv og en organisasjon med en fotballfilosofi som burde passe ham perfekt. Etter mer enn to tiår i klubbledelse, sa Klopp at han ikke kunne vært mer begeistret for å begynne sitt siste eventyr, og i en alder av 57 utfordrer han seg selv på nytt i en virkelig global setting.

Den tidligere Liverpool-managerens smittsomme lidenskap, karisma og aggressive "heavy metal"-tilnærming bør spille perfekt på lag med Red Bulls filosofi om høy-pressende, rask, ungdomsorientert fotball.

Hans strategiske rolle med å overse Red Bulls internasjonale nettverk av klubber vil ikke se ham involvert dag-til-dag på sidelinjen, men gir ham i stedet muligheten til å veilede Red Bull fotballprosjektet.

Med klubber som konkurrerer i flere ligaer på tvers av fire kontinenter er utsikten til å skape en varig innvirkning fristende.

Klopp har gjennom en trenerkarriere som begynte i Mainz 05 tilbake i 2001 vist at han trives når han tar på seg store utfordringer som dette, hvor han kan innovere og presse grenser. Det er av denne grunn han er så energisk for det som er i ferd med å utfolde seg. Så, la oss utforske hvor vi kan forvente at Klopp vil utøve størst innflytelse i sin nye rolle.

Klopp created an incredible aura around Liverpool FC © James Baylis - AMA/Getty Images

01 Utvikling av unge talenter

Erling Haaland scored 16 goals in 17 games for Red Bull Salzburg © Koji Watanabe/Getty Images

Det har blitt sagt at Klopps største arv i Liverpool ikke er trofeene, men de fryktløse ungdommene han hjalp til å utvikle. Spillere som Conor Bradley, Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell og Jayden Danns spilte alle sin rolle i den minneverdige Carabao Cup-finaleseieren over Chelsea i 2024 – en tittel Klopp beskrev som den mest spesielle i sin karriere.

Hans øye for talent var også tydelig i Borussia Dortmund hvor han bygde et spennende lag med spillere som Robert Lewandowski, İlkay Gündogan, Mario Götze og Mats Hummels – alle spillere som har hatt enestående karrierer.

Klopps speiderkompetanse og lidenskap for spillerutvikling vil nå bli brukt til å hjelpe med å løfte den globale talentfabrikken.

Å liste opp alle de unge stjernene som har lyst opp banen iført Red Bull-drakten ville tatt for lang tid, men du kan være sikker på at Klopp vil gjøre det til sin oppgave å hjelpe den neste Erling Haaland, Sadio Mané, Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol eller Tyler Adams til å nå sitt fulle potensial.

02 En autentisk tilstedeværelse

Klopp legger maksimal energi i alt han gjør, inkludert feiring. © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Det er et bevis på hans overveldende popularitet at noen fans opprinnelig uttrykte skuffelse da de fikk vite at han ikke ville komme tilbake til spillet som en fulltidstrener.

Klopps autentisitet og tro på at fotball skal være en kilde til underholdning er nok mye av årsaken til at fotballfans langt utover klubbene han har trent respekterer tyskeren, og anerkjenner hans genuine entusiasme og investering i fotballens følelser.

Men fans trenger ikke bekymre seg! Selv om han ikke er å finne foran trenerbenken og lever hvert sekund til det fulle betyr ikke det at motivasjonen er falmende. Klopp er mer motivert enn noen gang, og det karakteristiske smilet går ingen steder.

"Jeg elsker spillet, men ikke hvert prosjekt må være på sidelinjen," forklarer han. "Rollen kan ha endret seg, men min lidenskap for fotball og menneskene som gjør spillet til det det er, har ikke."

03 Bygge på en arv

Ralf Rangnick with Gérard Houllier © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Klopp slutter seg til en organisasjon som har blomstret under målrettet ledelse. Tonen ble satt i 2012 da Gérard Houllier, en annen tidligere Liverpool-manager, ble med som global sportsdirektør. Houllier, som dessverre gikk bort i 2020, etterlot seg en sann arv ved å hjelpe til med å gi Red Bull en fotballfilosofi – en misjon som ble veiledet på bakken av en annen ny ankomst, sportsdirektør Ralf Rangnick. Under Rangnick ble Red Bull-fotball synonymt med en høy-tempo, fryktløs spillestil som fortsetter til denne dagen, sammen med en forpliktelse til å gi unge spillere muligheter på høyeste nivå.

04 Taktisk visjonær

Klopp's success at Dortmund marked him out as one of the great managers © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Alt dette bør harmonere godt med den nye fotballsjefen i Red Bull – eller, Global Head of Soccer, som blir hans internasjonale tittel. Tross alt er det ikke vanskelig å kjenne igjen et Klopp-trent lag. De vil sverme over motstanderen til de får ballen tilbake, og når de gjør det vil de bare ha én ting i tankene: angrep.

Tyskerens filosofi og spillestil har blitt utviklet gjennom en strålende karriere som omfatter hvert nivå av spillet. Som han sa under sin kunngjøring på Instagram, har han kjempet for opprykk, mot nedrykk, og for både titler og trofeer.

Hans innflytelse på spillet sees nå i unge trenere og akademier rundt om i verden, og hans tro på høyintensitetsforsvar og jag etter å gjenvinning i nådeløs fart høyt i banen har endret måten mange fotballag tilnærmer seg overgang.

05 Storkamp-mentalitet

One of the greatest comebacks ever seen has gone down in Anfield folklore © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

I løpet av sin karriere har tyskeren gang på gang vist at han kommer til live i de store øyeblikkene. Når presset er på og fulle stadioner hopper av forventning, har Klopps lag produsert magiske øyeblikk. Hvem kan glemme Liverpools legendariske 4-0 comeback-seier mot Barcelona i 2019? Eller Dortmunds 5-2 knusing av Bayern München i DFB Pokal-finalen i 2012?

Klopp vil kunne observere mange store netter som får adrenalinet til å pumpe i sin nye rolle. Enten det er New York Red Bulls som utfordrer om trofeer rett etter deres MLS Cup-finalen, RB Leipzig som tar på seg fotballens stormakter i Europa, eller Red Bull Bragantino som konkurrerer i den brasilianske fotballens smeltedigel – det vil være mye å nyte.

06 Forpliktelse til fortreffelighet

Klopp feirer seieren i Champions League-finalen – endelig! © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp har aldri skydd unna en utfordring, og han nærmer seg sin nye karriere full av positivitet og ydmykhet. Bare fordi han har vunnet en haug med ligatitler og Champions League betyr det ikke at han vil hvile på kunnskapen og ekspertisen han har tilegnet seg.

I stedet er han drevet av muligheten til å vokse og forbedre seg. "Jeg vil lære igjen. Når du er i jobben og spiller hver tredje dag, har du knapt tid til det", sier Klopp og fortsetter:

"Nå har jeg tid og muligheten. Jeg vil se, og føle, og finne ut hva som er nyttig for fotball."

Hvis historien har lært oss noe, er det at Klopp er i ferd med å begi seg ut på en vill reise for å finne ut hva fremtiden for fotball kan være. Heldigvis for oss kan vi alle bli med på turen.