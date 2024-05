Bryte barrierer og verdensrekorder: Karsten Warholms ustoppelige kraft

"Personlig, så taper jeg alle de andre løpene bare for å vinne i Paris," sier Warholm entusiastisk. "Men samtidig, gitt at dette er mitt tredje OL har jeg lært på veien at det eneste du kan gjøre er å sette deg selv i en posisjon der normalt er nok. Du må gjennomføre treningen, du må sørge for at du er i god form og klar, og du må vite at det er mange andre mennesker som også ønsker å vinne OL."