vei til å bli verdens mest formidable triatlet er virkelig et studium i to parallelle sfærer som står i skarp kontrast til hverandre.

På den ene siden er fremgangen hans kulmineringen av et 10-års prosjekt helt i spydspissen av sportsvitenskap, der hver milliliter av oksygenopptak blir målt, hver minste endring i løpsposisjon blir evaluert for aerodynamisk luftmotstand, og der inntaket og forbrenningen av hver eneste kalori er dokumentert.

Det kan utgjøre en så stor forskjell at hans konkurrenter må ta seg fullstendig ut, skulder ved skulder, i timevis, der de må legge ned en innsats på et nivå som gjør dem hinsides utslitt, og der noe så elementært som å slå lens blir en luksus de ikke kan ta seg tid til.

Hans neste utfordring, i Dresden 5. juni, er å se om han kan fullføre hele distansen i Ironman triatlon – 3,8 km svømming, 180 km sykling og et maratonløp tilsvarende 42,2 km – på under syv timer.

Det er nesten som å løpe for å overleve, forstår du? Som at man har et dyr som jager deg.

Det du ikke kan se, er det som foregår inne i hodet hans, og de triksene han bruker på seg selv når han er på oppløpssiden og forestiller seg at han har døden i hælene for å fremprovosere et ekstra adrenalinkick.

