Lindsey Vonns comeback-tidslinje: Historisk retur til toppen av pallen

Back with a bang: Lindsey Vonn sitt comeback i verdenstoppen av alpint et et sjeldent og inspirerende øyeblikk i sportshistorien. Etter delvis kneprotesekirurgi i april 2024, har den 41 år gamle amerikaneren returnert til verdenscuppallen to ganger på én helg – en prestasjon få trodde var mulig. Hun endte først som nummer to i Super-G i Sun Valley-runden i mars 2025, før hun leverte en eksepsjonell prestasjon i St. Moritz i desember 2025. Der åpnet hun 2025/26-sesongen med seier i utfor og fulgte opp med enda en pallplass, med en andreplass i lørdagens andre utfor.

Seieren i St. Moritz var Vonns 83. verdenscupseier og hennes første siden mars 2018, noe som gjorde henne til den eldste verdenscupvinneren i historien, i en alder av 41. Øyeblikket var følelsesladet. "Dette kan være den beste og mest meningsfulle seieren i karrieren min!! Slutt aldri å tro på deg selv!!" skrev Vonn etter løpet. "Ord kan ikke beskrive dagen i dag… Jeg bearbeider det fortsatt og kommer nok til å gjøre det en stund."

Dette kan være den beste og mest meningsfulle seieren i min karreiere! Lindsey Vonn

Her er et tilbakeblikk på nøkkeløyeblikkene av Vonn sitt comeback så langt - en tidslinje for hennes inspirerende retur til verdenstoppen.

01 Verdenscupseire i en alder av 41

Vonn i forrykende form under seieren i St. Moritz © Mateo Sgambato/Agence Zoom/Getty Images

Før 12. desember 2025 var rekorden for den eldste vinneren av et FIS Alpine World Cup-løp holdt av den sveitsiske legenden Didier Cuche etter hans Super-G-seier i Crans-Montana i februar 2012, da han var 37 år og 192 dager gammel. Med sin seier i den åpne utforen i sesongen 2025/26 knuste Vonn denne rekorden ved å ta sin 83. verdenscupseier som 41-åring. Den forrige eldste kvinnelige vinneren av et verdenscupløp var Federica Brignone, som var 34 år da hun vant i La Thuile i mars 2025.

Seieren, hvor Vonn endte 0,98 sekunder foran Østerrikes Magdalena Egger – den eneste som kom innenfor ett sekund av henne – var amerikanerens første siden hun vant i Åre, Sverige i mars 2018.

Jeg antar jeg vet nå hvor rask jeg er! Lindsey Vonn

Da hun snakket med sveitsisk TV, sa hun:

– Det var en fantastisk dag, jeg kunne ikke vært lykkeligere. Jeg er ganske emosjonell. Jeg følte meg bra i sommer, men jeg var ikke sikker på hvor rask jeg var. Nå tror jeg at jeg vet hvor rask jeg er.

Dagen etter la hun til enda en pallplass til comeback-reisen sin – med en andreplass i det andre utforrennet under konkurransen, kun 0,24 sekunder bak vinneren.

Vonn var nær ved å sikre seg en ny pallplass i St. Moritz på søndag, men endte på fjerdeplass i Super-G. Dette avsluttet en bemerkelsesverdig helg i Sveits. Kjent for sin intense konkurransevilje, oppsummerte hun enkelt: "Jeg visste at jeg kjørte fort, men man vet aldri helt før det første løpet. Det føltes så bra."

02 På forsiden av TIME Magazine

Med forberedelsene til sesongen 2025/26 og en siste opptreden i Vinter-OL i Milano-Cortina godt i gang, feiret Vonn en stor milepæl i oktober. Ikke bare feiret hun sin 41-årsdag, men hun ble også forsidepike for det anerkjente amerikanske nyhetsmagasinet TIME.

Det er en stor prestasjon å være på forsiden av TIME og Vonn var med rette begeistret over å motta denne æren. På sin Instagram-konto skrev hun: "Jeg er bare en jente fra Minnesota som ønsket å kjøre fort på ski, men denne forsiden betyr at jeg har gjort mye mer i livet enn bare å kjøre fort. Jeg jager fortsatt drømmer, presser fortsatt grenser, og tror fortsatt på hva som er mulig. Min håp er at alle som leser dette husker: aldri gi opp deg selv."

Den 28. oktober deltok Vonn også på Team USA Media Summit i New York City, hvor hun la frem sine planer for de tidlige rundene av FIS Alpine Skiing World Cup og sine håp om å representere USA én siste gang i Milano Cortina.

Etter å ha trent på Copper Mountain i Colorado, uttalte hun at hun planlegger å konkurrere i St. Moritz-runden av verdenscupen fra 10.–14. desember og delta i utfor, Super-G og kombinasjonen i Cortina, dersom hun blir tatt ut til Team USA.

– Det avhenger av resultatene, men det er min intensjon. Det finnes ikke en verden der jeg ville vært fornøyd med å ikke kvalifisere meg til OL, men jeg tror ikke det er sannsynlig, sa Vonn fra scenen, og fortsatte:

– Jeg tror ikke jeg ville ha prøvd dette comebacket hvis lekene ikke var i Cortina. Hvis de hadde vært et annet sted, ville jeg sannsynligvis sagt at det ikke er verdt det. Men for meg er det noe spesielt med Cortina som alltid trekker meg tilbake, og det har trukket meg tilbake én siste gang.

Det finnes ikke en verden der jeg ville vært fornøyd med å ikke kvalifisere meg til OL, men jeg tror ikke det er sannsynlig Lindsey Vonn

03 En imponerende andreplass i Sun Valley

Vonn avsluttet comeback-sesongen sterkt, og er klar for et stort 2026 © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Etter verdensmesterskapet fortsatte Vonn å jobbe hardt med comebacket sitt gjennom resten av sesongen 2024–25, med oppmuntrende resultater og tilbakeslag som hun tok med godt mot. Det var i Sun Valley i mars at hun fikk den håndfaste belønningen for sin dedikasjon. På det siste Super-G-løpet i sesongen endte hun som nummer to bak den sveitsiske stjernen Lara Gut-Behrami, og ble den eldste kvinnen som har stått på pallen i FIS Alpine Skiing World Cup.

Vonn tidenes eldste på pallen i verdenscupen © Erich Spiess/Red Bull Content Pool This is where I knew I can be: I know I have the speed Lindsey Vonn

Vonn, som har 28 Super-G-seire og fem Super-G-titler på merittlisten, sa: "Jeg fikk endelig alle bitene til å falle på plass. Denne sesongen har det vært glimt av god skikjøring, men jeg har alltid gjort feil her og der. Men i dag var det nok til å komme på pallen. Det var ikke et perfekt løp, men i det minste gjorde jeg ikke feil som jeg har gjort denne sesongen. Og dette er der jeg visste jeg kunne være: Jeg vet at jeg har farten."

Om tilbakekomsten etter sin lange kneskade, la hun til: "Det er veldig følelsesladet, for selv om jeg elsker denne reisen, har den ikke vært enkel. I dag gjør det alt verdt det."

04 En måned med utfordringer og Vonns besluttsomhet for VM-suksess

Januar bød på utfordringer for Lindsey Vonn, da hun kjempet for å finne stabilitet og bryte tilbake inn blant de ti beste. Til tross for fall i verdenscupløp i Cortina og Garmisch-Partenkirchen, og plasseringer utenfor topp ti i andre løp, forble Vonn urokkelig.

Vonn med lagvenninnene © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Før hennes første start i verdensmesterskapet dette året, avslørte hun på sosiale medier at hun kjempet mot en forkjølelse eller influensa, men forsikret fans og konkurrenter:

– Ikke bekymre dere, jeg ville aldri la noe slikt hindre meg i å konkurrere etter alt jeg har gått gjennom for å komme hit!

Hun hintet også til sin langsiktige ambisjon om å bli en del av det neste amerikanske OL-laget, og delte:

– Hvis alt ikke faller på plass i morgen, er det greit. Jeg har fortsatt 368 dager på meg til å finne ut av det.

Med sin karakteristiske utholdenhet og besluttsomhet var Vonn tydelig fokusert på å omfavne hvert øyeblikk av denne comeback-reisen, noe som ga fans håp for sesongen som ligger foran.

05 St. Anton: Nærmere pallen med en 4. plass i Super-G

Den 11. januar i St. Anton oppnådde Vonn en imponerende fjerdeplass i Super-G, bare 1,24 sekunder bak vinneren og landsmannen Lauren Macuga, som tok sin første verdenscupseier.

Vonn viser hun har farten inne til å kjempe om seire © Johann Groder/Red Bull Content Pool Nå må jeg bare finne de siste 10-15 prosentene jeg vet jeg har inne Lindsey Vonn

– Det var et veldig godt steg fremover! Jeg var litt mer aktiv i dag, men forholdene var ikke lette. Jeg gjorde noen ganske store feil, så det å bli nummer fire er noe jeg er veldig stolt av.

Vonn la til, med blikket rettet mot neste løp:

– Utstyret mitt blir bedre hver dag, selvtilliten er der. Nå må jeg bare finne de siste 10–15 prosentene som jeg vet jeg kan oppnå.

06 St. Anton: 6. plass i utfor og imponerer ski-verdenen

Dagen før endte Vonn på en sjetteplass i utforen i St. Anton, hennes første verdenscup-utfor på nesten seks år. Hun endte bak Italias Federica Brignone, Sveits' nykommer Malorie Blanc og den tsjekkiske stjernen Ester Ledecká .

– Jeg vet at jeg kunne vært raskere, men for mitt første utforrenn på seks år var det en ganske god start, bemerket Vonn.

– Jeg vet at jeg føler meg bra noen ganger på trening, men jeg har vært veldig treg noen ganger og veldig rask andre ganger. Det var gøy. Jeg elsker å være tilbake i startområdet. Jeg føler meg litt mer selvsikker og komfortabel i utfor enn jeg gjør i Super-G, og jeg kjenner denne bakken veldig godt.

07 St. Moritz: Returen til verdenscupen

Vonn tilbake i VM – noe mange aldri trodde på © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

I desember endte Vonn på 14. plass i Super-G i St. Moritz, Sveits, i hennes første FIS Alpine Skiing World Cup-løp på nesten seks år. Hun krysset mållinjen på 1 minutt og 16,36 sekunder, bare 1,18 sekunder bak vinneren, Cornelia Hütter fra Østerrike.

– Det var gøy. Jeg elsker å være tilbake i startområdet. Jeg føler meg litt mer selvsikker og komfortabel i utfor enn jeg gjør i Super-G, sa hun etter rennet.

08 Beaver Creek – et skritt fremover

Vonns comeback har fått opp dampen © Gabriele Facciotti/Red Bull Content Pool

Under treningsløpene i Beaver Creek viste Vonn jevne forbedringer, og demonstrerte økt selvtillit og fart. Prestasjonene skapte stor oppmerksomhet og hyllest fra både fans og eksperter!

09 November 2024: Rykter blir virkelighet

Da Vonn antydet en retur på sosiale medier i november med innlegget: "Vel, det er av gårde til Colorado… Jeg håper US Ski Team-uniformen fortsatt passer," var reaksjonene blandede. Noen stilte spørsmål ved om hun kunne konkurrere på høyeste nivå igjen i en alder av 40, spesielt etter kneoperasjonen. Imidlertid viser resultatene hennes både engasjement og evne.

10 Sommeren 2024: hardt arbeid og forberedelser

Gjennom sommeren ble Vonn sett trene hardt, og hun dedikerte seg til fysisk trening og forberedelser på snø. Hun jobbet med topptrenere for å bygge opp styrke og selvtillit i bakken.

11 April 2024: Kneoperasjon – et avgjørende øyeblikk

I april 2024 gjennomgikk Vonn delvis kneprotesekirurgi, et avgjørende steg i comeback-reisen hennes. Inngrepet gjorde det mulig for henne å stå på ski uten kroniske smerter for første gang på flere år, og la grunnlaget for hennes bemerkelsesverdige retur til konkurransealpint.