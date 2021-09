Løp Red Bull 400 mot Warholm og Northug

– Den bakken her er veldig ærlig med formen din, det var mye verre enn jeg hadde trodd. Jeg hadde ikke en sjanse med min kropp opp her, det var mange som sprang forbi meg. Det var en brutal opplevelse og jeg står her og skjelver og er veldig glad for å være ferdig, sa en sliten Northug i Granåsen i 2019.

