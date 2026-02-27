Lucas skrev historie for Brasil – på sine premisser

Med startnummer 1 på brystet leverte Braathen en voldsom førsteomgang under leken i Milano-Cortina, og tok med seg en solid ledelse inn i finalen. Presset av et nytt flagg på drakten, og forventningene fra 200 millioner nye, brasilianske øye, taklet han perfekt

Gullet i storslalåm, Brasils første vinter-OL medalje noensinne – og det første vintergullet for hele Sør-Amerika, slik The Guardian beskrev det.

– Jeg har opplevd den nasjonalsangen så mange ganger som fan av det brasilianske fotballandslaget. Å være grunnen til at jeg får høre og dele den sangen i et stadion midt i fjellene, på grunn av et vinter-OL gull for disse fargene, gjør meg ubeskrivelig stolt, sa Braathen til den engelske avisen.

The Guardian kalte triumfen et «brasiliansk eventyr» og fortalte hvordan Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva beskrev gullet som et «enestående resultat» som viser at brasiliansk idrett «ikke har grenser».

På toppen av pallen, med en liten samba på snø, var en seier langt utover historiske meritter:

– Det betyr alt, men den ekte gullmedaljen er det jeg får oppleve. Den ekte gullmedaljen er den følelsen av å tørre å være seg selv, sa han til NRK i pressesonen etter rennet.

Til TV 2 utdypet han:

– Det lyset håper jeg kan skinne på noen der ute som føler seg som jeg gjorde da jeg vokste opp. Litt annerledes, litt feil og så litt annerledes ut. Jeg håper dette beviser at du må stole på den du er, og følge de drømmene du har. Det er du som skal definere din egen drøm.

Veien dit: Levi, brudd og et comeback «on my terms»

Veien til jubeldagen i Italia har ikke vært uten utfordringer. Kontrasten er nemlig stor til gutten som drømte om å bli fotballspiller. Fra tre til elleve år bodde han i Brasil med moren, og forbildene var Ronaldinho og Ronaldo, og som hadde liten sans for farens introduksjon av skiene vel tilbake i Norge.

– Jeg sa til ham: «Jeg er brasiliansk, det ligger ikke i blodet vårt. Føttene mine er laget for strender», uttalte Braathen til The Guardian.

Likevel ble det ski – og slalåm-kula for Norge i 2023, før han samme år la opp etter flere års konflikt med Norges Skiforbund. I dokumentarfilmen Lucas Pinheiro Braathen: On My Terms, som er tilgjengelig hos Viaplay og Red Bull TV, går han enda lenger:

– Jeg befant meg i en situasjon der jeg praktiserte yrket mitt for andres skyld, ikke for min egen. Skikjøring gjorde meg miserabel, sier han i filmen.

Etter noen måneder i Brasil bestemte han seg for å komme tilbake – på sine vilkår. I dokumentaren sier han:

– Jeg bestemte meg for å komme tilbake til skirenn fordi jeg fant muligheten til å gjøre det på mine egne premisser. Jeg kommer tilbake for å skrive historie, og jeg kommer tilbake for å være best, sier han i dokumentaren..

Han ba det brasilianske skiforbundet om én ting: frihet. Resten er blitt historien om Levi, Bormio – og et nytt liv.

Et nytt liv i Milano

For å kunne være hele seg flyttet Braathen også basen sin til Milano – et hjem nummer to som gir ham både fjell og innsjøer for trening, og et pulserende miljø for mote, musikk og kunst.

Han trener slik han lever: variert og kreativt.

– Jeg trener på samme måte som jeg lever livet. Den eneste måten jeg kan være helt på topp, er å holde ting så variert som mulig, sier Braathen til The Red Bulletin.

Lucas trenger mer enn slalåmporter og fartsdress for å være på sitt beste © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Fra barnefotball i São Paulo til slalåmtriumf i Levi, fra tårevåt pressekonferanse i Norge til samba med OL-gull i Bormio og et kreativt liv i Milano: Lucas Pinheiro Braathen har gitt Brasil sin første verdenscupseier og sitt første vinter-OL gull.

Samtidig har han vist – i bakken, på pallen og i dokumentaren On My Terms – at de mest historiske øyeblikkene ofte begynner idet en utøver endelig får leve sporten på sine egne premisser.