Magnus Midtbø brynet seg på James Bond-demning under Red Bull Dual Ascent

Red Bull Dual Ascent Red Bull Dual Ascent is a new team climbing event at the incredible 220m-high Verzasca Dam in Switzerland, taking place on October 26-29.

Part of this story

Shauna Coxsey test climbs the route for Red Bull Dual …

og Jernej Kruder klatret finalen, så var det dèt jeg så for meg: to redningslag!

Jeg har faktisk forsøkt meg på ruten selv, og falt ikke! Selv er jeg veldig ferdig med konkurranser, men kanskje... til noe sånt, så er sjansen større for at jeg sier "ja".

Jeg har faktisk forsøkt meg på ruten selv, og falt ikke! Selv er jeg veldig ferdig med konkurranser, men kanskje... til noe sånt, så er sjansen større for at jeg sier "ja".

Jeg har faktisk forsøkt meg på ruten selv, og falt ikke! Selv er jeg veldig ferdig med konkurranser, men kanskje... til noe sånt, så er sjansen større for at jeg sier "ja".

For meg er sport underholdning! Spennende å se på – veldig spennende å konkurrere i. Det skal være gøy å delta! Men for at det skal vokse må det være for publikum.

For meg er sport underholdning! Spennende å se på – veldig spennende å konkurrere i. Det skal være gøy å delta! Men for at det skal vokse må det være for publikum.

For meg er sport underholdning! Spennende å se på – veldig spennende å konkurrere i. Det skal være gøy å delta! Men for at det skal vokse må det være for publikum.

. Jeg prøver å underholde! Mange klatrere sier jo at de klatrer bare for dem selv, men hvis det er greia ser jeg ikke poenget med å klatre konkurranser i det hele tatt! Hvorfor ikke bare klatre utendørs da?

klatring vokse? Noen ønsker sikkert at det skal være mer spesifikt som utendørsidrett. Du har jo de som er helt mot parkour-lignende buldring i konkurranser. At det bare er for å gjøre det mer spektakulært. Det er en fin balanse... På en måte så er det dette jeg prøver å gjøre med

Jeg synes ikke at noen skal diktere hva klatring skal handle om. Klatring betyr noe forskjellig for oss alle. Ingen bør ha rett til å si hva det skal være for deg eller meg. Det er opp til hver og en å bestemme!

Jeg synes ikke at noen skal diktere hva klatring skal handle om. Klatring betyr noe forskjellig for oss alle. Ingen bør ha rett til å si hva det skal være for deg eller meg. Det er opp til hver og en å bestemme!

Jeg synes ikke at noen skal diktere hva klatring skal handle om. Klatring betyr noe forskjellig for oss alle. Ingen bør ha rett til å si hva det skal være for deg eller meg. Det er opp til hver og en å bestemme!