10 ikoniske svinger Max Verstappen står overfor på Nürburgring

Med en lengde på 20,832 km er Nürburgring Nordschleife den lengste – og farligste – racerbanen i verden. En runde på den legendariske banen, som ligger i byen Nürburg i Vest-Tyskland, inkluderer utrolige 73 svinger, med stigninger på opptil 18 prosent og fall på opptil 11 prosent. Når Max Verstappen og de andre teamene stiller til start i ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 14.–17. mai, er dette de 10 mest berømte svingene de vil møte.

01 Hvorfor Nürburgring Nordschleife er så unik

Sted: Nürburg, Tyskland

Lengde: 20.832km

Antall svinger: 73

Stigning (maksimum): 18 prosent

Runderekord: 5m 19.546s (Timo Bernhard, Porsche 919 Hybrid Evo, 2018)

Luca Engstler goes full throttle © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Kalt «Det grønne helvetet» av F1-legenden Sir Jackie Stewart, er en runde på Nordschleife nådeløs sammenlignet med de jevne asfaltbanene, lave kerbsene og romslige avkjøringssonene på vanlige racerbaner. Med blinde bakketopper, skiftende veigrep og svinger som først åpner seg i siste øyeblikk, snor banen seg gjennom åser og dalfører, omgitt av tett skog og høye hekker – og gir førerne en helt unik og krevende opplevelse.

Kelvin van der Linde celebrates victory at the Nürburgring 24 Hours © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Quotation Flyten i Nordschleife er så ikonisk – og så tilfredsstillende når du treffer riktig Kelvin van der Linde

Biler i SP9-klassen – som Red Bull Team ABTs Lamborghini Huracan GT3 EVO2 – bruker over åtte minutter på å fullføre en runde på 24h Nürburgring-banen. I tillegg til Nordschleife omfatter denne også en forkortet versjon av Grand Prix-banen, noe som gjør at lengden øker til 25,378 km. Blant de 73 svingene finnes det 10 spesielt ikoniske nøkkelpunkter og svinger som er avgjørende for en god runde.

Den Originale Red Bull Red Bull Energy Drink Lær mer

02 Sabine-Schmitz-svingen (kilometer 1)

Den første nøkkeldelen kommer helt i starten av en runde på Nürburgring Nordschleife. Sabine-Schmitz-svingen er ingen myk introduksjon; det er en sving med tydelig karakter. I juni 2021 ble partiet offisielt oppkalt etter racingføreren Sabine Schmitz, som gikk bort tidligere samme år. Hun var selve ansiktet utad for Det grønne helvetet, hadde kjørt runden utallige ganger og kunne hvert eneste meter av banen utenat.

The #911 Manthey EMA Porsche at the 24h Nürburgring in 2025 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Svingen er rask og delvis blind, med en uforutsigbar helning som umiddelbart straffer den uaktsomme. Tar du feil linje her, vil du slite med konsekvensene helt til neste sving.

Se tidligere F1-førere Sebastian Vettel og David Coulthard kjøre RB7 og RB8 rundt den legendariske banen i denne videoen.

03 Hatzenbach (kilometer 2)

Den nådeløse Nordschleife gir knapt et øyeblikks pusterom, noe som kommer tidlig og tydelig frem her. I Hatzenbach handler forbikjøringer like mye om flaks som om mot, og kjøreteknikk er alt. Førerne møter en serie kjappe retningsendringer på rad, der rytme og presisjon er helt avgjørende.

The Nordschleife has a very unique character © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

På under én kilometer skifter traseen retning hele tiden: venstre, høyre, venstre – om og om igjen, stadig tettere og mer krevende. Tar du feil linje her, mister du rytmen i hele den påfølgende delen av runden. Den perfekte idealbanen gjennom Hatzenbach er kjennetegnet på en virkelig erfaren Nordschleife-fører.

04 Schwedenkreuz (kilometer 4 til 5)

Her møtes historie og fart – Hans Friedrich Datenberg, daværende ordfører i Kelberg og skatteinnkrever i Adenau, ble drept her av svenske leiesoldater på avveie i 1638 under tredveårskrigen. Steinkorset står fortsatt på høyre side av banen i dag, og Schwedenkreuz (det svenske korset) har fått navnet sitt derfra.

Max Verstappen is still learning about his Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Den lynraske venstresvingen som dominerer denne delen av banen regnes som en av de mest teknisk krevende på hele Nordschleife – svinger du inn for tidlig, får du kraftig understyring, venter du for lenge, ender du med overstyring. På vått underlag blir denne utfordringen en reell risiko. De som kommer seg rent gjennom her kan få følelsen av å ha Nordschleife under kontroll et øyeblikk, men runden har så vidt begynt.

05 Fuchsröhre (kilometer 5 til 6)

Med rundt 11 prosent helling er dette den bratteste nedoverbakken på Nordschleife, og G-kreftene blir sterke når førerne bremser og presses dypt ned i setet. Rett etterpå kommer stigningen opp mot Adenauer Forst. I utforbakken får bilen fart nesten av seg selv – vanlige bremser er ofte på grensen her. På lange, bratte nedoverpartier må førerne være ekstra forsiktige, fordi bremsene kan bli svært varme når de må ta ned farten fra høy hastighet.

Navnet Fuchsröhre (rev‑tunnelen) stammer fra byggingen av Nordschleife, da en skremt rev krøp inn i et dreneringsrør under anleggsarbeidet. Tunnelfølelsen skapes av den tette skogen på begge sider av banen, og førere forteller at det nesten føles som om banen faller sammen over dem her.

06 Adenauer Forst (kilometer 6 til 7)

Det er nesten ikke noe pusterom etter Fuchsröhre, fordi sjikanen i Adenauer Forst først dukker opp i siste liten på grunn av den bratte stigningen. Løypa går gjennom skogen i Adenau kommune og byr på et vanskelig parti med flere svinger rett etter hverandre.

Max Verstappen at Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Adenauer Forst er et svært populært sted for tilskuere, fordi førere som er nye på banen ofte har en tendens til å feilvurdere partiet. For de som ser på, er det god underholdning – men langt mindre morsomt for sjåførene, spesielt de uerfarne.

07 Bergwerk (kilometer 10)

Ingen del av Nürburgring Nordschleife bærer like mye historie som Bergwerk. I 1976 krasjet Niki Lauda Ferrarien sin i den raske venstresvingen under Europagrandprixet. Lauda overlevde, hardt skadet, men kjempet seg tilbake og ble verdensmester to ganger til.

Se Max Verstappen fly rundt på Nürburgring i mai © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Navnet stammer fra den store bly- og sølvgruven som var i drift her til rundt 1900. Selve svingen er lang, vanskelig å se og krever full tillit til bilens oppsett. I regnvær blir Bergwerk den farligste delen av hele banen, fordi asfalten kjøles ned saktere enn andre steder, og vannet blir liggende i dammer lenger. Tar du for store sjangser her, kan det fort koste dyrt.

08 Caracciola Carousel (kilometer 13)

Hver ikoniske racerbane har den ene svingen som definerer den. Spa har Eau Rouge, Suzuka har 130R og Laguna Seca har Corkscrew. På Nordschleife er det sannsynligvis Caracciola-Karussell.

The Caracciola Carousel of the Nürburgring Nordschleife © ABT Sportsline

En legendarisk 210-graders sving, elsket av fansen, som i 1932 fikk en ekstra, bratt betongvegg. Rudolf Caracciola prøvde – etter råd fra to av mekanikerne sine – for første gang taktikken med å kjøre karusellen på innsiden, og i 2006 ble svingen oppkalt etter ham. Kjører du på utsiden, taper du tid. Ligger du på innsiden på betongen, vinner du tid – men du betaler for det med kraftige vibrasjoner gjennom hele bilen og en risting i kroppen som du kan kjenne flere kilometer senere.

09 Pflanzgarten (kilometer 16 til 17)

Pflanzgarten-partiet er kjent for at mange biler letter kort fra bakken her, og de to hoppene etter hverandre er kjent som «Pflanzgarten 1» og «Pflanzgarten 2». Seksjonen har fått navnet sitt fra hagene til grevene av Nürburg, som tidligere lå i dette området.

The Nordschleife has a unique atmosphere, especially at night © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Bremser du for tidlig her, mister du feste på bakketoppen. Bremser du for sent, mister du kontakten med banen. Ujevnhetene i Pflanzgarten er øyeblikket alle på Nordschleife kjenner igjen – fra videoer, fra minner, fra mareritt.

10 Stefan-Bellof-S (kilometer 17 til 18)

Oppkalt etter den første og eneste føreren som har kjørt en runde på Nordschleife med en gjennomsnittsfart på over 200 km/t, er denne delen av banen en for historiebøkene. Den 28. mai 1983, under trening til 1000 km-løpet i en Porsche 956, satte Stefan Bellof denne rekorden. Han regnes som en av tidenes største tyske Formel 1-førere, selv om han aldri vant en Grand Prix.

Stefan Bellof døde to år senere i en ulykke på Spa, men rekorden hans på Nordschleife regnes som udødelig, siden banen ikke lenger brukes i samme utforming til slike rekordforsøk. S‑svingen, som har båret navnet hans siden 2013, er rask, teknisk krevende og tilgir ingen feil. Den som kjører den helt rent, følger et øyeblikk i sporene til en helt unik fører.

11 Schwalbenschwanz (kilometer 18 til 19)

Den som kommer til Schwalbenschwanz har nesten fullført en runde på Nürburgring Nordschleife, men det er ikke over ennå. Partiet har fått navnet sitt fordi det ovenfra ser ut som enden på en svalehale. Schwalbenschwanz har en liten, bratt betong­sving som leder inn mot Galgenkopf.

Den som føler seg høy på adrenalin etter Pflanzgarten og Stefan‑Bellof‑S på vei mot Döttinger Höhe, blir raskt hentet ned på jorda her. Schwalbenschwanz kombinerer trange svinger med en uventet bratt kurve. Det er den siste testen før den lange langsiden avslutter runden – og feil her koster ikke bare tid, men ofte også bilen.

12 Bonus: Döttinger Höhe (kilometer 19 til 20)

Etter den lille hårnålssvingen og Galgenkopf slipper Nordschleife sakte taket i førerne. Döttinger Höhe byr på en av de lengste fullgass-strekningene på en racerbane i Europa. Etter Schwalbenschwanz åpner banen seg, og gasspedalen trykkes helt i bunn. Det er her slipstream og toppfart skiller resultatene i løpet. Og her, på denne lange langsiden mot mål, går det for alvor opp for deg at du har kommet deg gjennom Det grønne helvetet.

13 Livestream og repriser av kvalifiseringene

Hvert øyeblikk av ADAC RAVENOL 24h Nürburgring vises live på Red Bull TV . I tillegg kan du nå se alle de tre kvalifiseringsøktene nedenfor.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Race 1 Catch race one of the qualifiers for ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, as racers battle for the best start.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Race 2 Catch race two of the qualifiers for ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, as racers battle for the best start.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Top-quali Watch the top-qualifying of ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring as drivers fight for the best grid spot.