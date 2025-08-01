Hvem vil overleve svingene, hoppene og publikumsdommen? Og hvem vil ende opp som melkefri skummet melk?

Fistelkua: KUlt, kaotisk og kurositet

«Fistelkua fra landet» er tilbake, og denne gangen har de tatt med seg både erfaring og en justert styring. Etter å ha imponert publikum og nesten nådd toppen i Torshovdalen – før en styringsfeil sendte cowboyen deres rett i bakken – er gutta fra NMBU mer motivert enn noen gang.

Lagleder Sondre Iveland er klar på hvorfor de vender tilbake:

– Det var fantastisk morsomt sist, og vi vil vise at ku er KUlt. Hvem vil vel ikke se en ku kjøre ned en bakke?, sier han.

NMBU Fistelku klare for Red Bull Olabil © Red Bull/Herman Berger

Med en bil som fortsatt ser ut som en miks av Red Bull-drevet galskap og landbrukskunst, lover de et show publikum sent vil glemme. Derimot har de tatt lærdom fra fjorårets feil:

– Vi vurderte raskere hjul, men etter å ha sett løypa har vi heller valgt å oppgradere bremsene, sier Iveland, som gleder seg stort til et nytt eventyr både i og utenfor løypa:

– Det beste med å delta var å se alle folkene som møtte opp og hadde det kjekt med å se på bilene og hvor bra alle bilene er bygd, sier han.

Kulturmjølka: Fra melkekartongknusing til seriøs revansj

På den andre siden av meierikrigen står laget bak «Kulturmjølka». Laget som ikke holdt tilbake i sitt dansenummer med både melkekartonger og en særdeles våt entré, har i år lagt melkebadet bak seg og drar til Trondheim for å hente trofeet!

– Denne gangen er det slutt på å leke olabilløp. Vi er sultne på revansj – og i år går vi for gull,» sier lagleder Stein Ove Helander, og fortsetter:

– Løpet i Torshovdalen ga oss masse læring – alt fra design og tematikk til strategi og gjennomføring. I år har vi analysert feilene fra sist, og gjør justeringene som skal til for å levere et feilfritt løp.

Melkemennene klare for Red Bull Olabil © Red Bull/Herman Berger

Med stemningen rundt løpet i Torshovdalen som en av de store høydepunktene, reiser Helander og teamet til Trondheim for en ny adrenalinfylt publikumsopplevelse, der seier er det om som gjelder. Med splitter ny lakkering og strategiske justeringer som holdes tett til brystet, lover Helander at «Kulturmjølka» er klar til å dominere:

– Vi kan ikke avsløre for mye, men én ting er sikkert: det blir fullstendig overkjøring av Fistelkua.»

Meieriduellen: Ku mot melkekartong – hvem vinner?

Det er ingen tvil om at både «Fistelkua fra landet» og «Melkemennene» har store forventninger til seg selv – og ikke minst til hverandre. Begge lagene har respekt for konkurrenten, men ingen av dem er villige til å gi fra seg melkekrona uten kamp.

– Vi har selvfølgelig stor respekt for våre meierievenner, og ønsker dem lykke til på den store dagen. Vi håper de slår alle de andre! Men la oss være ærlige: i år har de ikke Fistelkua en sjanse, sier Helander, uten at det skremmer gutta fra NMBU:

– Kjekt å høre at melkemennene er tilbake. Tror ikke vi så de i finalen sist, så de må vel steppe opp gamet før vi skal bli redde for dem.

Så, hvem vil vinne meieriduellen? Vil cowboyen på Fistelkua holde seg i salen denne gangen, eller vil Melkemennene knuse mer enn bare melkekartonger? Alt vi vet er at det kommer til å bli høy fart, ellevill kreativitet og kanskje en og annen melkeskvett i luften.

Møt opp i Trondheim 23. august, og gjør dere klare for årets mest underholdende race!