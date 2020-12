er en gründerkonkurranse som samlet søknader fra 3865 team fordelt på 38 forskjellige land. Her i Norge var det BI-studentene Sonja Gurvich og Jose Luis Almanza som stakk av med seieren med deres idé hOOkED. De valgte å melde seg på Red Bull Basement fordi de ønsket å løse et felles problem.

– Jeg har gått på skole i tre forskjellige land så langt og jeg har vært innom ulike skolesystemer. I tillegg har jeg hatt flere internships i løpet av studiene, men det har aldri blitt sånn jeg hadde sett for meg på forhånd, forteller Sonja.

Se pitchen som sendte hOOkED til den globale finalen her:

Som vinnere av den nasjonale konkurransen fikk de delta på en global workshop hvor de hjelp av mentorer for å videreutvikle sin idé. På denne måten har Red Bull Basement gitt dem enda mer motivasjon til å fortsette å jobbe videre med hOOkED.

– Dette har vært veldig lærerikt samtidig som vi har fått masse motivasjon til å fortsette arbeidet videre. Vi har fått et push til å jobbe enda mer og hadde det ikke vært for Red Bull Basement er det ikke sikkert vi hadde prøvd å løse dette problemet, sier Jose.

