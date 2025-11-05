9. november 2025 blir Norges største gamingmesse, SpillExpo, arena for den nasjonale finalen i Red Bull Tetris®. Her skal landets fremste spillere konkurrere om tittelen som Norges beste, samt en eksklusiv plass i verdensfinalen, hvor de møter de beste Tetris-spillerne fra hele verden.

Spill deg til verdensfinalen i Tetris © Red Bull

På SpillExbo får du mulighet til å spille deg til en plass i den Norske finalen. Helt frem til kl. 16 på lørdag kan du delta i kvalifiseringene og kanskje sikre deg en plass i finalen som skjer på scenen på søndag. Det blir også en egen Red Bull Dojo-stand hvor du kan utfordre venner til en-mot-en kamper i Tetris. Hvem av dere er raskest på å stable klosser?

På toppen av den norske ledertavlen etter kvalifiseringene troner Tormod Hoff Skaråsen, som leverte imponerende 369.099 poeng, etterfulgt av Kent Daleng på andreplass med 355.525 poeng. Finalen finner sted mellom kl. 13 og 15 på Red Bulls spektakulære scene i Nova Spektrum, hvor de to toppspillerne og resten av finalistene kjemper om en plass i den globale finalen.

– Selv etter mer enn 40 år fortsetter Tetris å utvikle seg og overraske spillere over hele verden, sier Maya Rogers, CEO i Tetris. Vi gleder oss til å skrive historie med verdensfinalen og vise hvordan kreativitet og konkurranse kan løfte dette ikoniske spillet til nye høyder.

SpillExpo er Norges største gamingmesse og tiltrekker seg hvert år tusenvis av spillentusiaster i alle aldre. Her kan du få med deg alt fra e-sport og gaming til spennende konkurranser og spillopplevelser. Ikke gå glipp av sjansen til å oppleve Red Bull Tetris®-finalen live!