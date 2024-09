Ikke bare har han vunnet den prestisjetunge Wimbledon-turneringen for juniorer og med det blitt første nordmann til å vinne en grand slam, han er også rangert som den beste juniorspilleren i verden

Å kalle det imponerende er nærmest en underdrivelse.

Og det er når han snakker om den historiske bragden at man skjønner hvor lista egentlig ligger.

– Det er et kult delmål på veien. En fin milepæl, forteller Nicolai Budkov Kjær.

Vil bli best i verden

Han legger selvfølgelig ikke skjul på at det er stort å vinne en grand slam generelt, og som første nordmann, men veien videre er viktigere. Målet er ikke nådd.

– Det ultimate målet er å bli best i verden. Å være helt der oppe. Nicolai Budkov Kjær

Talentet, ambisjonen og arbeidsviljen kan man se fra avstand, men på spørsmål om hvordan han skal nå sitt hårete mål skjønner man at han også har hodet på plass og er moden for alderen.

Nicolai serving on red clay court © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

– Enkelt sagt er det å bli den beste versjonen av meg selv. Jeg vil gjøre noe hver dag som gjør at jeg blir litt bedre.

Han har allerede spilt mot og trent med noen av de beste i verden. Han har kjent og observert hva som kreves for å ta steget videre.

– Det er ganske mye. Man vet at hver gang de beste går ut på banen under trening er det med et mål og en mening. De vet hva de skal jobbe med og er veldig fokuserte og seriøse i det de gjør.

Sammenlignes med merittert landsmann

Kjær har et team i ryggen og gode støttespillere rundt seg. Flere av dem har også jobbet med Casper Ruud. Når de to tennisspillerne i tillegg har begynt å trene mer sammen er det ikke så rart at sammenligningen begynner å hagle fra alle kanter.

– Det er jo selvfølgelig kult, og det blir mer naturlig jo bedre jeg blir å bli sammenlignet med noen som har gjort noenlunde det samme som meg. Men det er stort. Det er jo en ære å bli sammenlignet med en spiller som ham.

Med en grand slam på junior-nivå, to førsteplasser i proffturneringer er det lett å tenke at han er foran sin åtte år eldre landsmann i løypa.

– Det er jo ikke noe negativt det, sier Kjær, som også forteller at sammenligningen ikke påvirker ham nevneverdig.

– Alle har sin egen historie, og man må finne sin egen veg. Men jeg prøver jo å følge de tingene han har gjort og de gode valgene han har tatt for å bli like god som ham, og etterhvert kanskje bedre.

Nicolai Budkov Kjær © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Allsidig, men likevel med spisskompetanse

Kjær begynte med tennis allerede som 6-7-åring, men drev frem til ungdomsskolen med flere idretter. Blant annet hockey.

Det er fra denne idretten han har hentet det mange ser på som hans spisskompetanse. Han har rett og slett en skremmende god backhand.

– Jeg følte at hockeyen styrket det jeg gjorde på tennisbanen. Mest med backhanden, hvor man må være nede i hockeystilling, bare ikke like ekstremt som i hockey, og være stabil der. Så har man to hender på racketen som på køllen, så det falt meg veldig naturlig å spille bra backhand.

Nicolai Budkov Kjær har allerede fått sving på tenniskarrieren © Daniel Tengs / Red Bull

Det er backhanden hans som ofte trekkes frem, men selv mener han at andre deler av spillet holder et høyere nivå.

– Jeg vil nok tro at serven min er bedre. Det kommer litt an på underlag. På gress er jo både serven og backhanden veldig bra. Mens på hard court er nok backhanden hakket bedre.

– Det er så mye som skjer i tennis, så man spiller mye på intuisjon og reaksjon. Så det er vanskelig å si at man bare skal øve på forhand, backhand eller serve. Men for å nå målet jeg har satt for meg selv prøver vi å utvikle noe som er i verdenstoppen. Jeg prøver å utvikle serven min for at den skal være helt der oppe, legger han til.

Nicolai Budkov Kjær finsliper formen på Sinsen © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool

Unggutten ser på seg selv som en allsidig spiller. Både med tanke på spillestil, men særlig underlag.

– Det er helt klart en styrke, det. Det er jo forskjellige deler av sesongen og man spiller jo på alle underlagene, så det er en klar fordel å være tøff å møte uansett underlag.

Kjær forteller at han alltid har satt pris på å spille på alle underlag, og at variasjonen er med på å motivere ham i treningshverdagen. Når han presses på å velge et foretrukket underlag lander han på gress.

– Jeg trives på det og vet at det er veldig mange som syns det er et vanskelig og krevende underlag. Og når jeg syns det er greit å spille på det gjør det ting ofte litt lettere for meg.

Klar for det neste steget

Han har klatret de høyeste toppene på juniorsiden og har begynt å kjenne på nivået over i noen turneringer. Nå ser han fremover og ønsker for alvor etablere seg blant de store gutta.

– Man må være klar for at det kan bli litt tøft. Det er jo alltid vanskelig å gjøre noe nytt og spille mot nye spillere, men jeg syns det er kult med en utfordring, sier han og legger til:

– Jeg har jo spilt litt proff allerede og har vunnet to proffturneringer, så jeg føler at jeg er klar for denne overgangen nå, og jeg vil prøve å etablere meg på touren og bli god.

Med seg på laget har han nå også Red Bull.

– Jeg syns det er utrolig spennende. Det er en ære for meg å bli en del av en så prestisjefull merkevare som Red Bull. Det er veldig kult at de ser på meg som en atlet de vil satse på. Man vet jo at hvis Red Bull er interessert i deg er det fordi de ser et eller annet ekstra i deg, sier han og legger til:

– De pleier jo, i mine øyne, å knytte seg til kule utøvere som mange ser opp til, så dette er noe jeg er stolt av.

Red Bull-utøver Nicolai Kjær gleder seg til neste kapittel i karrieren © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool