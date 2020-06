Se hvordan det gikk da Jonis prøvde seg på to hjul i skogen for første gang her:

Norgesferie med Jonis - Stisykling i Trysil Bike Arena

Se episode 2 allerede nå:

Noe for alle

Jonis ankom Trysil Bike Arena og ble møtt av instruktør Tim Hassel som stod klar for å vise vei rundt i skogen. Her finnes 100 km med naturlige sykkelstier for alle nivåer. Jonis har aldri syklet i skogen før, men kunne på slutten av dagen komme med følgende oppfordring til deg som har lyst til å prøve:

– Jeg har ikke sykla på 4 år, så hvis jeg kan kose meg her, så kan alle kose seg her. Til og med bestemoren din Trude på 78 år. Få henne hit, så kan hun ta det store hoppet. Tim tar henne imot med åpne armer!

Tim og Jonis fyller på med energi mellom slagene © Jeppe Solberg

Gratis tilbud

Noe av det aller beste med stisykling er at du ikke må bruke penger for å ha det moro. Har du egen sykkel og nødvendig utstyr kan du nyte skogen og elementene helt gratis. Ønsker du å kjøpe heiskort, leie sykkel eller annet utstyr har du mulighet for dette også.

Se flere bilder fra dagen her:

+7