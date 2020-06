– Jeg skal være helt ærlig, jeg holdt på å gi meg på Jomfruberget, men jeg merket at jeg ble i bedre form i løpet av turen. Jeg kom meg til toppen, tok den vanskelige løypa og fikk teken fort! Jeg anbefaler alle, uansett om du har høydeskrekk eller ikke, kom dere opp hit og gå Via Ferrata. Av en merkelig grunn så er det et italiensk navn, men ikke la dere skremme, for dette er en norsk naturperle, sa Jonis etter å endelig ha nådd toppen.