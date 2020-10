– Jeg er veldig glad for at jeg gikk på skolen i Malmø, men det er kult å være hjemme igjen i Stavanger. Nå jobber jeg på Session og prøver å få skatet så mye som mulig. Det har ikke vært noe særlig konkurranser i år, så jeg har prøvd å skate mer street enn det jeg har gjort tidligere. Jeg har jo skatet mest bowl og park, så det har vært kult å være på noen skikkelige missions i det siste.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk på skolen i Malmø, men det er kult å være hjemme igjen i Stavanger. Nå jobber jeg på Session og prøver å få skatet så mye som mulig. Det har ikke vært noe særlig konkurranser i år, så jeg har prøvd å skate mer street enn det jeg har gjort tidligere. Jeg har jo skatet mest bowl og park, så det har vært kult å være på noen skikkelige missions i det siste.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk på skolen i Malmø, men det er kult å være hjemme igjen i Stavanger. Nå jobber jeg på Session og prøver å få skatet så mye som mulig. Det har ikke vært noe særlig konkurranser i år, så jeg har prøvd å skate mer street enn det jeg har gjort tidligere. Jeg har jo skatet mest bowl og park, så det har vært kult å være på noen skikkelige missions i det siste.

rundt om i Stavanger hvor de blant annet har skatet på toppen av en silo som gir en helt unik utsikt over byen.

Et av de missionene han sikter til har vært fotosessions med