Tjeneste som vil endre boligmarkedet til finalen av Red Bull Basement

Norge har en ny stjerne på den internasjonale scenen for entreprenører, nemlig Fabian Alexander Johannessen fra NHH som er valgt ut som en av 44 finalister i det globale Red Bull Basement-programmet for 2021, med tjenesten revju.no.

Revju.no er en nettside hvor fremtidige leietakere kan finne ut hvordan det egentlig er å bo i en leilighet før de flytter inn ved å lese anmeldelser fra tidligere leietakere. Tjenesten skal sørge for at fremtidige leietakere unngår overraskelser på leiemarkedet.

«Det er helt uvirkelig at vår idé vant, jeg ble så glad da jeg fikk vite det! Var det en konkurranse vi ville vinne så var det Basement. Vi ser på Red Bull som et veldig kult selskap som har høy grad av risikovilje, og den kulturen vil vi gjerne være en del av» sier Johannessen, Han legger også til at hvis man ønsker å få med seg de mest komiske historiene fra leiemarkedet så bør man sjekke ut «revju.no» på

Jurymedlem Ida Broen har følgende å si om revju.no: «Jeg synes idéen er bra – siden jeg har tenkt tanken på dette flere ganger når jeg skulle finne meg leilighet da det er mye scam og usikkerhet rundt leiemarkedet. Det gjør det enklere å unngå skuffelse eller uventede kostnader ved leiekontrakt etc. Jeg tror potensielt dette kan videreutvikles med litt hjelp og mer spisset vinkling – men jeg biter på idéen og derfor vinner Revju. Gleder meg til fortsettelsen.» sier Broen - som kjenner godt til det norske miljøet for entreprenørskap i sitt virke som PR- og kreativ konsulent.

Red Bull Basement hjelper studenter med å iverksette prosjekter som bidrar til en positiv endring i verden. Ved å laste opp en videopresentasjon av sin idé, kunne de forskjellige teamene sine ideer bli vurdert av lokale dommere. Underveis var det mulig for publikum og støttespillere å gi ideene de likte best en «shout-out».

Frem til 12. desember vil finalistteamene foredle ideene sine i en utviklingsfase ved hjelp av mentorprogrammer og tilgang til et internasjonalt nettverk av entreprenører, teknologer og meningsbærere fra hele verden før den globale finalen vil gå av 13.–15. desember 2021. Årets Red Bull Basement-vinnere vil bli kronet i Istanbul i Tyrkia, hvor teamene vil få sjansen til å knytte forretningsrelasjoner og nettverksforbindelser og dessuten få presentere ideen sin for en global jury.

I fjorårets finale imponerte to studenter fra Storbritannia juryen med sin miljøvennlige, kompakte vaskemaskin, og vant utmerkelsen for beste idé og tidligere har deltakere fra Red Bull Basement-arrangementer realisert ideene sine og skapt en global effekt.

