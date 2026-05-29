Fra klasserommet til USA: Ailin er klar for Red Bull Basement-finalen

Hun utsatte planene om hus, bil og hund for å hjelpe lærere med den evigvarende tidsklemma. Nå tar Ailin Østerås og EdTech-startupen Cephalo med seg lærernes sak hele veien til den globale Red Bull Basement finalen i USA.

Da navnet til Ailin Østerås ble ropt opp som vinner av den nasjonale finalen i Red Bull Basement, føltes det hele litt surrealistisk. Men bak seieren ligger det hardt arbeid, over 400 pilotlærere og et brennende ønske om å forbedre infrastrukturen i utdanningssystemet.

– Det jeg sier til folk er at nå skal lille Cephalo til San Francisco og snakke om hvor viktig lærere er. Det er helt utrolig stas, forteller Ailin.

Sendt på oppdrag av kollegaene

Ideen bak Cephalo oppstod ikke i et vakuum, men i en reell lærertilværelse, så tett på utfordringene man kommer. Som lærer og pedagogikkstudent ved NTNU, fikk Ailin selv kjenne på hvor skoen trykket. Kollegene hennes så et gründeremne i den unge læreren, og ga henne et klart mandat:

Quotation «Du er jo så ung, Ailin, så du trenger ikke hus, bil, barn og hund helt ennå. Du kan heller bli gründer og finne en god løsning". Kolleager

– Først tenkte jeg: Hva om jeg faktisk har lyst på de tingene? ler Ailin.

Men da e-postene begynte å renne inn fra ukjente lærere som heiet og tilbød drahjelp, tok hun praten med kjæresten. Hus og hund fikk vente. Ailin bestemte seg for å bli gründer, og gikk strategisk til verks for å kartlegge lærernes frustrasjoner.

Problemet: Å finne opp hjulet på nytt

Dommere og host under Red Bull Basement 2026 © privat

Gjennom samtaler med over 400 lærere ble problemet tydelig: Lærere over hele landet tar med seg jobben hjem for å sitte på hver sin tue og lage nøyaktig de samme prøvene, oppgavearkene og PowerPoint-presentasjonene fra bunnen av.

– Det finnes så mye gull der ute som lærere sitter på, men infrastrukturen for å dele finnes ikke, forklarer hun.

Løsningen ble Cephalo – en ressursdelingsplattform der lærere kan dele redigerbart undervisningsmateriell med hverandre. For å sikre kvaliteten, har ingenting blitt rullet ut uten at minst 100 lærere har kvalitetssjekket det først.

«Chief of Everything Officer»

Ailing beskriver veien fra klasserommet til startup-verdenen som en bratt, men fantastisk læringskurve. Som CEO og grunnlegger har hun måttet sette seg inn i alt fra strategi og økonomi til juss og lønnskjøring.

– I gründermiljøet spøker man med at CEO egentlig betyr Chief of Everything Officer, og det kjenner jeg litt på! Men det fantastiske nettverket man får i innovasjons- og gründermiljøet er jo helt nydelig. Folk støtter hverandre og har genuint lyst til å hjelpe hverandre opp og frem.

Ailin forteller om Cephalo under Red Bull Basement Norge 2026 © privat

Gjennom Red Bull Basement har Cephalo også fått tilgang på skreddersydde mentorsessions som har gitt drahjelp og kompetanse.

– Jeg har booka sessions med mentorer som er veldig relevante for oss, så jeg tror absolutt vi kommer til å få veldig mye nyttig ut av det. Jeg setter utrolig stor pris på det vi får tilgang på og den kompetansen som vi får benytta oss av.

Retning San Francisco

Den 3. juni braker verdensfinalen løs i San Francisco, og selv om Ailin beskriver det som litt uvirkelig gleder hun seg også stort.

– Bare den muligheten å få lov til å dra til San Fransisco er jo kjempestas, og ikke minst muligheten til å få snakke om verdien i det lærere gjør og det potensialet som ligger i en god delingskultur. Også gleder jeg meg jo til å kose meg på tur og lære av andre ikke minst, og se hva slags innovasjoner de utøver.

Mens utviklerne i teamet sitter og koder på spreng for å gjøre produktet enda sterkere før avreise, har Ailin strategien klar for møtet med de internasjonale dommerne og investorene:

– Det som er viktig for oss i Cephalo er at vi får frem verdiforslaget vårt på en veldig god, konkret måte, sånn at folk faktisk forstår hva vi driver på med og ser den verdien vi skaper.

Og til tross for at det er Ailin som skal gjennomføre pitchen i San Francisco, er hun rask med å flytte rampelyset over på teamet sitt før avreise:

– Jeg må si at jeg aldri hadde kommet hit i dag uten å ha med meg så dyktige produktutviklerne på laget. Teamet mitt fortjener virkelig all heder og ære for at dette i det hele tatt er mulig!

Teamet Cephalo vinner Red Bull Basement i Norge © velvainmag

Ambisiøse fremtidsplaner

Selv om Cephalo allerede er lansert, er verdensfinalen bare begynnelsen. Over sommeren skal produktet videreutvikles, og fokuset på å skape en god delingskultur og et sterk fellesskap står sentralt.

Og når vi spør Ailin hvor Cephalo er om tre år har hun allerede planene klare:

– Da håper jeg Cephalo er et produkt på folkemunnen blant lærere, og en etablert, helhetlig go-to-løsning i skoleverket som dekker behovene til både lærere, administrasjon, elever og foreldre. Også håper jeg at vi har tatt steget internasjonalt.

Og her hjemme er det ingen tvil om at vi har klokkertro på Cephalo. Vi gleder oss enormt til å følge gründerreisen videre, og ønsker Ailin og teamet masse lykke til når de tar San Francisco med storm!