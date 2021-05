Verdens beste klippestupere til operahuset i Oslo

Part of this story

kommer i 2021 tilbake til Norge for fjerde gang, i et storslått samarbeid mellom Operaen, Renault og Red Bull. Tidligere har Kragerø (2010, 2014) og Grimstad (2012) stått på kalenderen til verdensserien i klippestuping. I år står for første gang Oslo og det ikoniske operahuset i Bjørvika som vertskap for et av de seks globale stoppene sammen med naturskjønne og spektakulære stupedestinasjoner i Frankrike og fire andre nasjoner som annonseres neste uke.

Det blir også første gang i Operaens 13-årige historie at en idrettskonkurranse skal arrangeres på marmoren foran tusenvis av tilskuere. Klippestuper Jonathan Paredes fra Mexico ble nummer fire i Kragerø i 2014, og er veldig glad for at Norge returnerer som stopp i verdensserien.

Det blir også første gang i Operaens 13-årige historie at en idrettskonkurranse skal arrangeres på marmoren foran tusenvis av tilskuere. Klippestuper Jonathan Paredes fra Mexico ble nummer fire i Kragerø i 2014, og er veldig glad for at Norge returnerer som stopp i verdensserien.

Det blir også første gang i Operaens 13-årige historie at en idrettskonkurranse skal arrangeres på marmoren foran tusenvis av tilskuere. Klippestuper Jonathan Paredes fra Mexico ble nummer fire i Kragerø i 2014, og er veldig glad for at Norge returnerer som stopp i verdensserien.