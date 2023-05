THE D SoraKi vant verdensfinalen av Red Bull Dance Your Style 2022

Etter et år med nasjonale Red Bull Dance Your Style-konkurranser over hele planeten, i tillegg til to globale utslagskonkurrranser fikk vi endelig være vitne til selve finalen i Montecasino i Johannesburg i Sør-Afrika. Kvelden avsluttet me en showdown mellom THE D SoraKi fra Japan og King Davinci fra Nigeria. I en battle hvor begge fikk vist deres ferdigheter fra sin beste side ende det hele til slutt i en tie-break. Der fikk vi endelig kåret en vinner, og det var THE D SoraKi som ble kåret til tidenes andre Red Bull Dance Your Style World Champion.

01 Møt mesteren: THE D SoraKi

Det føles surrealistisk, og har nok ikke sunket inn før I morgen SoraKi

THE D SoraKi imponerer dansere og ikke-dansere med sin originale måte å danse på, en sømløs flow og en unik tilnærming till musikk. Hans største lidenskap utenom dans er musikk. I fremtiden håper han at dansere vil bli hovedattraksjonene på festivaler. Etter å ha tatt seieren i Red Bull Dance Your Style kan han være med på å bidra til dette i fremtiden.

THE D SoraKi sine største inflytelser kommer fra DJ XXX Large og Yoshie, som også hadde fått wildcard til verdensfinalen i Red Bull Dance Your Style. I løpet av turneringen har THE D SoraKi kjempet, og vunnet, mot The Crown, Hector Frisken, Humuzza og til slutt Kind DaVinci.

THE D SoraKi feirer seieren i Red Bull Dance Your Style 2022 © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

02 King DaVinci sitt mål

Den andre finalisten, King Davinci, hadde et mål om å presentere afrikansk dansestil på verdensscenen. Han innfridde til de grader, og hadde følgende å si etter finalen:

Jeg ville putte Afrika på kartet, jeg ville putte Nigeria på kartet. Jeg villa vise at du ikke trenger å begrense deg, og at man kan klare hva som helst. Jeg vill gå opp veien slik at afrikanere kan se at hva som helst er mulig King DaVinci

Hvis du vil lære mer om den rike kulturen som forbindes med Afro Dance, sjekk ut dokumentaren (Un)credited - The Story of Afro Dance på Red Bull TV.

King DaVinci i battle mot Inxi © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

03 Veien til trofeet

De nasjonale vinnerne fra Red Bull Dance Your Style 2021 og 2022 måtte gjennom to utslagsrunder i uken før den avgjørende verdensfinalen. De åtte som kom seg gjennom disse utslagsrundene møtte åtte wildcards fra resten av verden. Det gjorde at de 16 finalistene i Red Bull Dance Your Style inkluderte et stort mangfold av ulike dansestiler.

04 Red Bull Dance Your Style I Sør-Afrika

Fullsatt for finalen i Red Bull Dance Your Style © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Det var et stort publikum som hadde tatt turen for å få se det forrykende showet som ble levert av samtlige dansere på scenen. Det ble vanskeligere å vanskeligere å velge en vinner, og danserne måtte gi alt for å overbevise dommerne og publikum om at de var best. Etter fire intense time med dansebattles var det til slutt THE D SoraKi og King Davinci som stod igjen, og THE D SoraKi hadde til slutt stemmene på sin side.