400 deltakere løper mot ski og snowboard, spenner seg fast – og setter utfor i et fartsfylt kaos av snøsprut, jubel og ren konkurranseinstinkt. Målet er enkelt: Kom først ned. Veien dit? Alt annet enn det.

Mer enn bare sekunder

Red Bull Homerun handler om å være raskest, men også om å tørre å stille til start. For før man setter utfor den snødekte fjellsiden på Hafjell, må alle gjennom den samme nervepirrende starten. Utstyret ligger klart. Pulsen stiger. Så går signalet. Her møtes erfarne konkurransekjørere, ivrige skientusiaster og vennegjenger som først og fremst er ute etter en dag de sent vil glemme.

Og så var det kostymene.

For når startfeltet fylles av superhelter, legender, maskoter og kreative påfunn, blir det fort like mye kamp om oppmerksomheten som om plasseringene. Hvem kommer med årets villeste antrekk? Hvem har den beste taktikken? Og hvem har egentlig tenkt gjennom hvordan man kommer seg raskest frem til skiene eller snowboardet?

Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool

En spinnvill debut på Hafjell

I 2026 tok Red Bull Homerun steget fra Strandafjellet til Hafjell – og leverte tidenes største utgave. Da flomlysene ble tent og tåken rullet inn over nasjonalanlegget, sto 336 deltakere klare på toppen. Startskuddet gikk, og i løpet av sekunder var fjellet fylt av løpende ski- og snowboardkjørere, klikkende bindinger og full gass mot mål.

Jørgen Taklo var raskest på ski, mens Rikke Martinson forsvarte tittelen i kvinneklassen. På snowboard tok Tobias Åbelvold en ny seier, og Christine Tybring-Torsk stjal showet da hun vant snowskate-klassen. I tillegg sørget kreative kostymer – fra dinosaurer og teddybjørner til årets vinner, «David Bever» – for at Hafjell aldri ble helt det samme igjen.

Jørgen Taklo tok hjem seieren i Red Bull Homerun på Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool

Startstreken venter – er DU klar?

Enten du jakter seier, heder og ære – eller bare vil kjenne adrenalinet av å kjøre ned fjellet sammen med 399 andre – er Red Bull Homerun en utfordring du ikke får hver dag.

Samle gjengen. Finn fram kostymeidéene. Lad opp beina og konkurranseinstinktet. I mars 2027 er det klart for en ny runde med høy fart, høy puls og en afterski som fortsetter lenge etter at siste deltaker har krysset målstreken.

Den Originale Red Bull Red Bull Energy Drink Lær mer

👉 Meld deg på Red Bull Homerun 2027 og sikre deg plass på startstreken.

Eventet finner sted på Hafjell 20. mars.

Se flere bilder fra årets utgave her!

Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr/Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool Red Bull Homerun, Hafjell © Kyle Meyr / Red Bull Content Pool