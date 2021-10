Northug og Warholm på vinnerlaget i Lysgårdsbakkene.

Lørdag 02. oktober gikk bakkeløpet Red Bull 400 av stabelen for første gang på Lillehammer. Flere hundre deltagere hadde tatt turen og ble heiet frem av et entusiastisk publikum.

Det siste er kanskje ikke så rart, all den tid han stilte til start på lag med verdensrekordholder på 400m hekk Karsten Warholm og hekkeløperen Amalie Iuel som har den norske rekorden på 400m hekk. Warholm tok en tidlig ledelse ved løpsstart og kunne gi Northug en solid ledelse til sin etappe, som han igjen tok vare på til det var Amalie Iuel sin tur til å suse avgårde over toppen av unnarennet. Vinnerlaget forserte de krevende 400 meterne på imponerende 03:01.

– Jeg blir jo nesten starstruck av å løpe med Karsten når jeg vet hvilken sesong han har bak seg sier en smilende Northug før han roser arrangementet og påpeker at Red Bull 400 er for alle, og er et lavterskel arrangement som alle kan gjennomføre uansett form.

Men det er ikke utenkelig at vi får se de to sammen i et skirenn, Northug har store planer om å få med Warholm på sitt eget skirenn, Red Bull Janteloppet, i påsken 2022.

