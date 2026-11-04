Red Bull Turn It Up er tilbake – og denne gangen inntar konkurransen Oslo. Møt DJ-ene, hostene og kreftene som skal fylle kvelden med uforutsigbare beats, kreative vendinger og energi fra første låt.

Fredag møtes lokale DJ-talenter til musikalske dueller der temaene avsløres først når runden starter. Deretter er det bare én ting som gjelder: å lese rommet, tenke raskt og få publikum med seg.

UBACHIIII

Oslo-baserte Ubachiiii spiller musikken hun selv vil danse til – og det merkes. Settene beveger seg fritt mellom Bouyon, Jersey Club og bouncy techno, alltid med bassen som drivkraft.

Med fartsfylte overganger og edits du kanskje ikke har hørt andre steder, skaper hun en musikalsk opplevelse som er vanskelig å forutse. Det eneste som er sikkert, er at energien aldri står stille.

UBACHIIII © Red Bull

DJ LOWKIH

DJ LOWKIH er en open-format DJ med en forkjærlighet for Afrobeats, Dancehall, R&B, hiphop og fransk musikk. Som street DJ og co-host har han markert seg med energiske opptredener utenfor Tigeren ved Oslo S – og tatt det spontane street show-konseptet med seg helt til New York.

Han vet hvordan man fanger et publikum, bygger forventning og holder trykket oppe. Forvent uventede overganger, overraskende låtvalg og en DJ som ikke er redd for å gå dit publikum minst venter det.

DJ LOWKIH © Red Bull

DJ KAZI

DJ KAZI, også kjent som Sara Kazi, har spilt på klubber og festivaler over hele scenen – både som DJ og kurator. Hun er én av tre selektører i Rebelle og medgrunnlegger av konseptet Get Busy.

Musikken hennes lever i møtet mellom det karibiske og det urbane. Med en energisk miks av caribbean, bass og Jersey Club bygger hun sett som er laget for bevegelse.

Kort sagt: Når DJ KAZI går på, blir det vanskelig å stå stille.

DJ KAZI © Red Bull

BENOCCHIO

Oslo-baserte BENOCCHIO beveger seg mellom moderne hiphop, undergrunnsmusikk og nye lyder fra USA og Europa. Som produsent og artist har han millioner av streams i katalogen, og har både samarbeidet med og produsert musikk for flere av Norges mest profilerte artister.

Som DJ har han levert på store norske festivaler som Palmesus, Slottsfjell og Kadetten, i tillegg til internasjonale scener i Paris, Stockholm og København. Under Red Bull Turn It Up får han bruk for både erfaringen, kreativiteten og evnen til å reagere raskt når neste tema avsløres.

BENOCCHIO © Red Bull

CUPID – kveldens host

Når fire DJ-er skal kastes ut i uforutsigbare musikalske utfordringer, trengs det noen som kan holde oversikten – og temperaturen – oppe.

CUPID, bestående av Anne Kathrin og Jackly North, tar rollen som kveldens hosts. Duoen har markert seg på Oslos klubbscene med flere utsolgte kvelder, blant annet på Rockefeller. De har også spilt med Red Bull under Karpe World og Slottsfjell, og gått viralt med klubbkveldene sine på TikTok.

På fredag skal de introdusere utfordringene, lede DJ-duoene gjennom battle-rundene og sørge for at publikum blir en avgjørende del av konkurransen.

Den Originale Red Bull Red Bull Energy Drink Lær mer

Med CUPID på mikrofonen kan du forvente høyt tempo, tydelige beskjeder og null dødpunkter.

CUPID © Red Bull

GILLA – fra oppvarming til afterparty

GILLA har mer enn 14 års erfaring fra klubb- og eventscenen. Den musikalske signaturen hans omfatter en bred palett som spenner fra R&B, hiphop og neo-soul til classics, edits, house og nu-disco.

Som supervising DJ under Red Bull Turn It Up skal han sette tonen, bygge spenning og holde energien oppe gjennom hele kvelden – fra oppvarming til afterparty.

GILLA © Red Bull

Tre runder. Uventede temaer. Publikum bestemmer.

Gjennom kvelden møtes DJ-crewene head-to-head i tre runder. Før hver runde får de et nytt tema – men ingen vet på forhånd hva som kommer. Deretter må de tilpasse musikkutvalget og levere den mest underholdende, kreative og uforutsigbare miksen de klarer å sette sammen.

Etter hver runde er det publikum som avgjør hvem som har levert best.

Hvem tror DU klarer å Turn It Up mest?

Red Bull Turn It Up 2026 skjer fredag 6. november på Brød og Sirkus i Oslo.