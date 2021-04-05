Renault Hill Climb
Hermann Skram Botterud og Kristin Hjelstuen vant Renault Hill Climb i Red Bull Janteloppet 2021.
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Renault Hill Climb - Herrer
1 Hermann Skram Botterud Apr 4, 2021 3:26/km 01:41
2 Håkon Hjelstuen Apr 3, 2021 3:42/km 01:49
3 Henrik Nesse Apr 4, 2021 3:46/km 01:51
4 Jonas Vika Apr 4, 2021 3:50/km 01:53
4 Magnus Gunnes Kozar Apr 4, 2021 3:50/km 01:53
6 Øystein Tallhaug Engelstad Apr 3, 2021 3:54/km 01:55
6 Karsten Andre Vestad Apr 4, 2021 3:54/km 01:55
8 Sigurd Holemark Apr 3, 2021 3:58/km 01:57
9 Johannes Høsflot Klæbo Apr 3, 2021 4:00/km 01:58
10 Sverre Ryland Glomnes Apr 4, 2021 4:02/km 01:59
11 Håvard Moseby Apr 3, 2021 4:06/km 02:01
11 Espen Sonflå Apr 4, 2021 4:06/km 02:01
13 Johannes Dale Apr 3, 2021 4:08/km 02:02
14 Håvard Solås Taugbøl Apr 3, 2021 4:10/km 02:03
14 Even Brøndbo Dahl Apr 4, 2021 4:10/km 02:03
16 Marius Viken Vesterås Apr 4, 2021 4:14/km 02:05
17 mons melbye Apr 3, 2021 4:16/km 02:06
18 Oscar Smogeli Opsann Apr 3, 2021 4:18/km 02:07
18 Morten Ramstad Apr 4, 2021 4:18/km 02:07
18 Jørgen Dyrdahl Apr 4, 2021 4:18/km 02:07
18 Erik Støa Apr 4, 2021 4:18/km 02:07
22 Sondre Selberg Apr 3, 2021 4:23/km 02:09
23 Didrik Røssum Jensen🇳🇴 Apr 3, 2021 4:25/km 02:10
23 Magnus Sletvold Apr 3, 2021 4:25/km 02:10
23 Vetle Thyli Apr 3, 2021 4:25/km 02:10
Renault Hill Climb - Damer
1 Kristin Hjelstuen Apr 4, 2021 4:31/km 02:13
2 Therese Johaug Apr 3, 2021 4:43/km 02:19
3 Yilamujiang Dini Apr 3, 2021 4:59/km 02:27
4 Tuva Brusveen-Jensen Apr 3, 2021 5:07/km 02:31
5 Elise Antonsen Apr 4, 2021 5:15/km 02:35
6 Karen Marie Håkonsen Apr 3, 2021 5:18/km 02:36
7 Marthe Botterud Apr 4, 2021 5:18/km 02:36
8 Synne Selberg Apr 3, 2021 5:26/km 02:40
9 Rikke Bogdanovski Lorenzen Apr 3, 2021 5:40/km 02:47
10 Martine Slokvik Apr 3, 2021 5:46/km 02:50
10 Signe Lindstad Isum Apr 3, 2021 5:46/km 02:50
12 Marthe Bjørnsgaard Apr 3, 2021 5:48/km 02:51
13 Lene Ådlandsvik Apr 3, 2021 5:50/km 02:52
14 Milla Andreassen Apr 3, 2021 5:56/km 02:55
15 Anna Jensen Apr 4, 2021 6:02/km 02:58
15 Amanda Borge Byrkjeland Apr 4, 2021 6:02/km 02:58
17 Stine Skaarseth Apr 3, 2021 6:04/km 02:59
18 Tirill Gundersen Apr 3, 2021 6:15/km 03:04
18 Kari Anne Sveen Apr 3, 2021 6:15/km 03:04
20 Nina Erga Skjeseth Apr 3, 2021 6:19/km 03:06
21 Camilla Bønøgård Apr 3, 2021 6:23/km 03:08
21 Silje Vesterbekkmo Apr 3, 2021 6:23/km 03:08
23 Anna Elise Jevne Apr 3, 2021 6:29/km 03:11
24 Frida Bustad Apr 3, 2021 6:31/km 03:12
25 Henriette Furu Apr 3, 2021 6:37/km 03:15