Salomon Supersprint
© Daniel Tengs
Resultater
Publisert
Salomon Supersprint - Herrer
1 Hermann Skram Botterud Apr 4, 2021 1:33/km 17s
2 William Eidissen Apr 4, 2021 1:38/km 18s
2 Edvard Bakken Apr 4, 2021 1:38/km 18s
2 Herman Ulsrud Apr 4, 2021 1:38/km 18s
2 Kristian Kjonerud Apr 4, 2021 1:38/km 18s
2 Henrik Hillestad Apr 4, 2021 1:38/km 18s
7 Felix Moe Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Andreas Sørsdal Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Ivar Dragerengen Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Magnus Gunnes Kozar Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Sindre Østlien Evensen Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Ansgar Evensen Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 mons melbye Apr 4, 2021 1:44/km 19s
7 Robert Granseth Apr 4, 2021 1:44/km 19s
15 Sigurd Holemark Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Sondre Gjesbakk Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Ole Amund Bonden Hørthe Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Rasmus Schiellerup Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Philip Unnersaker Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Oscar Smogeli Opsann Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Petter Thorslund Aadland Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Adrian Orellana Hellerud Apr 3, 2021 1:49/km 20s
15 Erik Øfstedal Apr 4, 2021 1:49/km 20s
15 Mark Gee Apr 4, 2021 1:49/km 20s
15 Brage Falck-Koslung Apr 4, 2021 1:49/km 20s
Salomon Supersprint - Damer
1 Milla Andreassen Apr 3, 2021 1:54/km 21s
2 Astrid Bakke Apr 3, 2021 2:00/km 22s
2 Kristin Hjelstuen Apr 4, 2021 2:00/km 22s
4 Anna Jensen Apr 4, 2021 2:16/km 25s
4 Oline Horten Apr 4, 2021 2:16/km 25s
6 Selma Ulsrud Apr 4, 2021 2:22/km 26s
7 Stine Skaarseth Apr 3, 2021 2:27/km 27s
7 Maren Kraby Simenstad Apr 3, 2021 2:27/km 27s
7 Marie Tømmerberg Apr 3, 2021 2:27/km 27s
7 Evy C Ajaxson-Nebbenes Apr 4, 2021 2:27/km 27s
7 Thea Sletvold Apr 4, 2021 2:27/km 27s
12 Amanda Borge Byrkjeland Apr 4, 2021 2:33/km 28s
13 Therese Johaug Apr 3, 2021 2:38/km 29s
13 Hedvig Bruksås Apr 3, 2021 2:38/km 29s
13 Yilamujiang Dini Apr 3, 2021 2:38/km 29s
16 Lene Ådlandsvik Apr 3, 2021 2:49/km 31s
16 Marthe Botterud Apr 4, 2021 2:49/km 31s
18 Martine Slokvik Apr 3, 2021 2:54/km 32s
19 Tuva Brusveen-Jensen Apr 3, 2021 3:00/km 33s
19 Marthe Bjørnsgaard Apr 3, 2021 3:00/km 33s
19 Elise Antonsen Apr 4, 2021 3:00/km 33s
22 Thea Moen Apr 4, 2021 3:05/km 34s
23 Karen Marie Håkonsen Apr 3, 2021 3:11/km 35s
24 Anna Elise Jevne Apr 3, 2021 3:11/km 35s
24 Johanne Norheim Apr 3, 2021 3:11/km 35s