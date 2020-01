Filmsnutten "All day, every day" gjør det ganske klart at Ida Jansson ikke lar været sette en stopper for treningen hennes, men er det en realistisk fremstilling av hvordan hun trener om vinteren?

Filmsnutten "All day, every day" gjør det ganske klart at Ida Jansson ikke lar været sette en stopper for treningen hennes, men er det en realistisk fremstilling av hvordan hun trener om vinteren? Vi tok en prat med Ida for å finne det ut.

Filmsnutten "All day, every day" gjør det ganske klart at Ida Jansson ikke lar været sette en stopper for treningen hennes, men er det en realistisk fremstilling av hvordan hun trener om vinteren? Vi tok en prat med Ida for å finne det ut.

Hvordan motiverer du deg selv for å komme deg ut i drittværet?

Er det noen fordeler med å sykle i snø og slush?

Jeg har en personlig trener som sørger for at jeg blander treningen sånn at jeg får gjort det jeg liker best i tillegg til spesifikke ting jeg må jobbe på for å bli bedre. Variasjon av aktiviteter er noe jeg liker, og som gjør vintertreningen morsommere. Jeg foretrekker å trene ute, men jeg liker en god session innendørs også.

Jeg har en personlig trener som sørger for at jeg blander treningen sånn at jeg får gjort det jeg liker best i tillegg til spesifikke ting jeg må jobbe på for å bli bedre. Variasjon av aktiviteter er noe jeg liker, og som gjør vintertreningen morsommere. Jeg foretrekker å trene ute, men jeg liker en god session innendørs også.

Jeg har en personlig trener som sørger for at jeg blander treningen sånn at jeg får gjort det jeg liker best i tillegg til spesifikke ting jeg må jobbe på for å bli bedre. Variasjon av aktiviteter er noe jeg liker, og som gjør vintertreningen morsommere. Jeg foretrekker å trene ute, men jeg liker en god session innendørs også.

Bruker du noe tid på ergometersykkel?