. Meld deg inn i Red Bull Norge på Strava og fullfør en maratondistanse (42km) i løpet av mai, for å få ditt Red Bull Springaton badge. Vi trekker også ut deltakere som får en overraskelse i posten med en motivasjon fra Red Bull. Så, steng hjemmekontoret og snør skoene, løp ut i vårværet på vei mot målstreken - og ikke glem at Red Bull gir deg viiinger.

Er du klar for å gyve løs på mai med en maratondistanse etter tidenes lengste vinter? Du velger helt selv om du vil løpe de 42 kilometerne på én løpetur eller om du vil fordele den over flere løpeturer. Enten du er en sofasliter eller en milsluker gir Red Bull deg motivasjonen du trenger for en etterlengtet utfordring denne våren -