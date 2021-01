Ti godbiter til den som elsker vinteren

tok kjøringen sin til et nytt nivå da fikk designe sin drømmefeature på Fonna i sommer:

Marcus Kleveland, Jesper Tjäder og Øystein Bråten tok kjøringen sin til et nytt nivå da fikk designe sin drømmefeature på Fonna i sommer:

2. The Impossible Descent

22. juli 2018 tok en polsk fjellklatrer på seg skiene sine i en høyde av 8611 meter for å lage historie. Følg Andrzej Bargiels ekspedisjon fra Polen til Pakistan, mens han står ned K2 på ski.

K2: The Impossible Descent

Hva får du hvis du kombinerer en av verdens mest kreative skikjørere og et japansk gameshow?

4. Travis Rice - The Art of Flight

Har du allerede sett denne vet du nok at det er på tide å se den igjen. Har du ikke sett den er det bare å gjøre seg klar for å la Travis Rice og vennene vise deg det mange anser som den beste snowboardfilmen som noensinne er laget.

Filmska preporuka - The Art of Flight