– Det føltes som om hjernen hadde forlatt galaksen.

Slik beskrev Torstein Ulvatn øyeblikket etter at han hadde sikret seg seieren i Red Bull Impostor Arena. Bergenseren, som er kjent på Twitch som Torsteiin, satt i studio og forsøkte å samle seg etter en konkurransehelg få hadde sett maken til.

– Jeg skjønner ikke at det som har skjedd har skjedd! Jeg må bare lande litt nå, la han til, med hodet nærmest mellom beina i et forsøkt på å få kontroll på euforien.

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For bare kort tid siden var han nemlig ute.

En ny sjanse da alt så mørkt ut

Red Bull Impostor Arena samlet 20 profiler fra streaming, gaming og underholdning til tidenes første norske storsatsing på Among Us. Etter intense semifinaler skulle deltakerne som hadde kjempet seg videre, møtes til en avgjørende finale.

20 konkurranseklare deltakere i Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool

Torsteiin hadde snublet i semifinalen. Dermed så veien mot trofeet ut til å være stengt.

Men på finaledagen endret alt seg. Akutt sykdom gjorde at en finalist måtte trekke seg, og Torsteiin fikk en uventet mulighet til å kjempe seg tilbake gjennom en wildcard-duell.

Selv var han langt fra sikker på at han hadde noe å gjøre der.

– Jeg kommer nå her etter tre timers søvn, og ganske kokt etter i går, fortalte han i intervjuet etterpå, med klar henvisning til en dag fylt med intense semifinaler.

Da beskjeden om duellen kom, var den første tanken ikke nødvendigvis seier.

– Jeg tenker bare at «nei, jeg kan jo egentlig bare begynne å varme opp sakkosekken, for jeg klarer jo ikke den duellen heller».

Så vant han.

– Jeg vinner fader meg den duellen. Resten er bare: I’m blessed to be here!

Fra å være slått ut hadde Torsteiin plutselig sikret seg en ny plass i finalen. Comebacket var et faktum – men den største prestasjonen lå fortsatt foran ham.

Spilte som en stormester

I finalen viste Torsteiin hvorfor Among Us ikke bare handler om flaks. Spillet krever evnen til å lese mennesker, bygge tillit, gjennomskue løgner og holde hodet kaldt når alle andre forsøker å manipulere deg.

Det var nettopp disse egenskapene som skulle bli avgjørende.

Seieren er sikret for Torstein "Torsteiin" Ulvatn i Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool

Torsteiin tok kontroll på finalen og endte øverst på resultattavlen med 28 poeng. Average Jonas fulgte like bak med 27 poeng, mens Ragnyfied og David Rodal delte tredjeplassen med 25 poeng.

Programleder Aslak Maurstad trakk særlig frem hvor solid vinneren hadde vært gjennom dagen. Selv om Torsteiin underveis kunne spore av for å diskutere såpass uventede temaer som været – noe som også resulterte i minuspoeng – var sluttproduktet imponerende.

Ser man bort fra de to tildelte minuspoengene, vant han nemlig ti av tolv runder.

Red Bull Impostor Arena – Resultatliste © Red Bull

– Det er veldig solid, oppsummerte Maurstad.

– Det er veldig solid. Hvis jeg kan si det selv også, smilte Torsteiin.

Og det kunne han.

Quotation Jeg trodde aldri pokalen skulle stå hjemme hos meg! Jeg må jo bygge peis jeg nå! Torsteiin

Fra koronafavoritt til direktesendt show

I forkant av arrangementet beskrev Aslak Maurstad Among Us som et spill med svært høy underholdningsverdi. Spillet ble for mange selve symbolet på gaming under koronapandemien, men bak det fargerike og enkle uttrykket skjuler det seg stor taktisk dybde.

En god spiller må kunne lyve uten å avsløre seg selv, avsløre andres alibier, forstå allianser og overbevise både logisk og emosjonelt.

Det var dette Red Bull Impostor Arena løftet inn i et strukturert direktesendt format. Sammen med Dennis Vareide var Maurstad både initiativtaker og programleder, mens analyser, kommentarer og sterke personligheter gjorde konkurransen tilgjengelig også for seere som aldri hadde spilt Among Us.

Dennis Vareide og Aslak Maurstad leder Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool

Resultatet ble mer enn en turnering. Det ble et show med drama, taktikk, komikk og ekte konkurranseøyeblikk.

«Helt vilt» – og en helg deltakerne vil huske

At den første utgaven traff, var ikke bare tydelig på skjermen. Deltakerne var også raske med å hylle arrangementet i etterkant.

Average Jonas, som endte på andreplass – bare ett poeng bak vinneren – skrev at han nesten ikke hadde spilt Among Us før konkurransen. Likevel beskrev han helgen som en svært morsom opplevelse, der han fikk nye venner samtidig som han ble «gaslightet og manipulert» i to dager.

David Rodal, som sikret seg den siste pallplassen, kalte arrangementet «HELT VILT» og har allerede et håp om revansje mot dagens vinner – en utfordring som neppe blir stående ubesvart om muligheten byr seg:

20 spente deltakere er klare for Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool AverageJonas jaktet lenge seieren i Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Mari "Alectra" Svendsen under Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Dennis Vareide, Aslak Maurstad, Mari "Alectra" Svendsen and Bahare Viken © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Ragny "Ragnyfied" Kvangarsnes glapp pallen etter minuspoeng i siste runde © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Msvosch og Centane under Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Jonas Lihaug og Torsteiin kjente på høy puls under Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Hver løgn, kill og stragtegi ble fulgt nøye av de andre deltakerne © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Torstein "Torsteiin" Ulvatn og Jonas "AverageJonas" Navarsete i studio © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Dennis Vareide sjekker status og fokus på Knut Peder "KnutPeder" Gransæther © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Veronica Langø endte på en femteplass i Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Torstein "Torsteiin" Ulvatn vinner Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Sverre Krogh og David Rødal har inntatt studio for oppsummering © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Torstein Ulvatn, Aslak Maurstad og Dennis Vareide etter "Torsteiin" seier © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool Dennis Vareide og Aslak Maurstad ledet Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool

– Det er ikke hver dag man samler 20 personer i samme rom og ber dem lyve hverandre rett opp i ansiktet, oppsummerte Torsteiin selv etter to dager med løgner, beskyldninger, latter og en gjeng fantastiske mennesker.

Trofeet får en ny plass i Bergen

For Torsteiin ble helgen likevel aller mest spesiell. Han dro til Sandefjord uten å se for seg at han skulle reise hjem som vinner. Etter å ha gått fra semifinalefall til wildcard-helt og videre til finalemester, kunne han løfte trofeet som den første vinneren i Red Bull Impostor Arena-historien.

Det eneste spørsmålet som gjenstår, er hvor pokalen skal stå.

– Jeg trodde aldri denne skulle stå hjemme hos meg! Ja, jeg må jo bygge peis jeg nå, lo den nybakte seiersherren.

Torstein Ulvatn feirer seier i Red Bull Impostor Arena © Cato Ingebritsen / Red Bull Content Pool