Ingenting skal komme i veien for Trent Alexander-Arnolds syn på fremtiden

Etter å ha blitt utelatt av landslagstrener Gareth Southgate i mars, jobbet Trent Alexander-Arnold knallhardt for å få en plass i Englands Euro 2020-stall.

Lykken ble imidlertid kortvarig for Liverpool-stjernen. I en vennskapskamp mot Østerrike dagen etter uttaket, pådro han seg en andregrads avrivning i venstre lårmuskel, en skade som skulle vise seg å være så alvorlig at han måtte melde forfall til mesterskapet. For en spiller som hadde jobbet knallhardt for å fortjene en plass på laget, var dette et skikkelig slag i trynet.

Tilbake i mars, omtrent på samme tid som Liverpools mål om å bli blant ligaens fire beste var i rute, ba den Premier League- og Champions League-vinnende høyrebacken den anerkjente idrettsynseksperten dr. Daniel Laby om hjelp til å løfte spillet sitt, som allerede holder verdensklasse, til nye høyder.

Kan synstrening gjøre Trent Alexander-Arnold til en enda bedre spiller? © Greg Coleman

Oppturene og nedturene på denne reisen er dokumentert i Trent's Vision, som kan ses gratis på Red Bull TV, og øverst i denne saken. Filmen åpner med at England-forsvareren blir satt på prøve i en mørklagt arena som minner like mye om et populært underholdningsprogram som et idrettsvitenskapelig laboratorium.

Gjennom en rekke teknisk avanserte tester får Laby fullstendig oversikt over Alexander-Arnolds visuelle evner, og i løpet av de neste seks ukene ser vi dem jobbe tett med øvelsene som skal forberede spillerens neste runde med testing.

Mot? Innstilling? Intuisjon? Hva enn du velger å kalle det, viser Alexander-Arnold hvorfor han er blitt en lokalhelt i klubben han er vokst opp i, når han viser den samme arbeidsmoralen i den visuelle treningen som han gjør ellers, under en periode som uten tvil har vært den tøffeste i karrieren som profesjonell fotballspiller. Men nok prat, la oss se på noen av de viktigste punktene fra en av de beste sportsfilmene du kommer til å se i år.

1. Alexander-Arnold var utvilsomt i svært trygge hender

«Hvor mange idretter kjenner du til hvor utøverne spiller med øynene lukket?» Nettopp. Dr. Laby, som har base i New York, er en øyelege som har trent opp synsapparatet til hundrevis av eliteutøvere i Nord-Amerika og andre steder i verden. Av tidligere klienter kan vi nevne Manny Ramirez, som i 2014 førte baseballaget Boston Red Sox til klubbens første World Series-triumf på 86 år, og som ble stemt frem som sesongens mest verdifulle spiller. «Jeg mottok en mesterskapsring det året», forteller Laby. «Jeg har seks stykker nå.» Hvem vet, kanskje får Alexander-Arnold også en lignende gave fra TAA i nær fremtid.

2. Du kan forbedre synet ditt ved å ta en standard synstest

Laby bygger opp synsopptreningsplanene som en pyramide, fra bunnen av og opp, hvor en starter med en god, gammeldags synstest, ikke ulik den en tar hos en ordinær optiker. Sagt på en annen måte, må Alexander-Arnold lære å gå før han kan løpe. «Den nedre delen [av pyramiden] handler om hvordan hvert enkelt øye ligger an», forklarer Laby. Hvor skarpt er synet? Hvor godt fanger det opp kontraster? Og hvor raskt behandler øyet visuell informasjon? Jeg forsøkte å komme på innsiden av Trents hode, for på den måten få et inntrykk av synsapparatet, de motoriske ferdighetene og evnen hans til å ta beslutninger.»

3. Alexander-Arnold prøver seg som pirat

I en av de første testene ser Liverpool-stjernen med ett øye på en skjerm med blinkende objekter. Oppgaven hans er å speile bevegelsen ved å sveipe i samme retning på en iPad. Det viser seg raskt å være en krevende øvelse, og forsvareren innser at dette ikke kommer til å bli en enkel test. Ikke at dette overrasker Laby: «Målene er svært små, vage og forsvinner fra skjermen etter svært kort tid. Ved å kombinere disse tre elementene får vi et mer fullstendig bilde av utøverens egenskaper. I fotball er det ikke tid [for spilleren] å overveie, de må bestemme seg hurtig, og denne testen tvinger frem raske beslutninger.»

4. Øye-fot-koordinasjonsøvelser er en ekte greie

Keepere og F1-førere er vant til å trene på Bartak-maskiner, det vil si forsøke å treffe blinkende knapper på en vegg, men det viser seg at det også er mulig å teste reaksjonstidene til utespillere. I en øvelse står Alexander-Arnold på et bein over en rekke knapper, og skal med den ledige foten treffe lys som dukker opp under ham, men bare de som lyser blått, ikke rødt. Men enda viktigere er muligheten til å utføre tester et nivå opp i pyramiden. «Vi har nå muligheten til å se hvordan hjernen reagerer på informasjonen og hvor raskt han reagerer på det han ser», forteller Laby.

5. Alexander-Arnold tilpasser spillet sitt for å få mest mulig ut av blikket sitt

Når Alexander-Arnold står foran en rekke brett, hver med et lite lys over, og prøver å slå pasninger langs bakken når de blinker, blir han stadig mer frustrert. Ekkoet av banneord surrer gjennom arenaen idet høyrebacken sliter med presisjonen under press.

Eliteutøveren endrer fremgangsmåte underveis. Evnen til å tilpasse seg raskt er en nøkkel til suksess Dr. Laby

Frustrasjonen lyser av den konkurranseinnstilte perfeksjonisten. Men etter å ha startet med en ett-touch-teknikk, forsøker han på nytt med to-touch i pasningsspillet, noe som umiddelbart forbedrer presisjonen hans: «En ordinær person blir bare frustrert og finner ikke nye løsninger», sier Laby til Alexander-Arnold. «En eliteutøver endrer fremgangsmåte underveis. Evnen til å tilpasse seg raskt er en nøkkel til suksess.»

6. Du kan utnytte sidesynet med et sentrert blikk

I en annen utfordring blir Alexander-Arnold stilt overfor tre store ringer som lyser. Ettersom ringene blinker med forskjellige farger må England-forsvareren, som også har på seg kamerabriller slik at teamet vet nøyaktig hva han ser på, identifisere hvilken ring som så vidt lyser blått og deretter sende ballen gjennom den ringen idet alle ringene lyser gult.

«Vi ønsket å gjenskape opplevelsen han har på banen – identifisere målet kjapt og deretter sparke ballen til det målet. Målet er å holde et sentrert blikk og bruke sidesynet til å se på de to andre ringene», legger Laby til. «Hvis du blunker, bommer du.»

Dr. Laby laget visuelle øvelser som gjenskaper Trents posisjon på banen. © Greg Coleman Trent har på VR-headset med tilpassede tester i gjennomføringen av øvelsene © Greg Coleman/Red Bull Media House Et mindre problem med Trents øyne kan påvirke spillet hans betydelig © Greg Coleman Dr. Laby og Trent jobbet sammen i mer enn seks uker. © Greg Coleman En spiller av Trents kaliber møter spesifikke visuelle krav på banen © Greg Coleman Trent startet opptreningen ved å utføre øvelser med ett øye. Og øyelapp © Greg Coleman Dr. Laby ser på mens Trent trener opp øye-fot-koordineringen © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

7. Alexander-Arnold forventet ikke å bli utelatt fra landslagstroppen

Da Alexander-Arnold i mars fikk en telefon fra landslagstrener Gareth Southgate med beskjeden om at 22-åringen ikke var tatt ut i landslagstroppen, ble han overrasket. «Vanligvis får du bare en melding fra landslagsledelsen om at du er tatt ut», sier han. «Da managerens navn dukket opp på displayet, skjønte jeg hva som kom. Det hadde jeg ikke forventet.»

«Det var et hardt slag for Trent å ikke bli tatt ut», sier Liverpool-lagkamerat Andy Robertson, en av flere som blir intervjuet i filmen og som kjenner ham best. Samtidig er mannen selv bemerkelsesverdig åpen og ærlig om det som ble en nasjonal nyhetssak: «Du blir litt sint, skuffet, skuffet over deg selv. Det sårer stoltheten din også, du blir litt skamfull, litt flau. Jeg må jobbe hardere for å fortjene plassen. Det går ikke av seg selv, bare fordi laget ditt ble seriemestere. Nå må jeg gjøre meg fortjent til å spille for England.»

Og han gjorde seg fortjent til det, bare for å på mest nedslående vis miste plassen på grunn av skade i det Euro 2020 var like rundt hjørnet.

8. Visuell opptrening krever MYE øvelse

I filmen får vi se Alexander-Arnold øve opp de visuelle ferdighetene ved hjelp av app-tester på iPad og mer avanserte tester på VR-enheter. Til tross for at han innrømmer at det krevde mye av ham mentalt og fysisk å balansere klubbtreningene med den visuelle treningen, gir den unge forsvareren Laby æren for at han klarte å komme seg gjennom den krevende perioden. De to hadde så å si daglig kontakt gjennom videosamtaler. «Legen hjalp meg med oppmuntrende ord», sier han om det transatlantiske vennskapet mellom dem. «Han pushet meg, han var helt sentral.»

9. Det oppstår utfordringer underveis

«Husk: no pain, no gain», bemerker Laby, som følger med på at Alexander-Arnold ser ut til å ta dette rådet ganske bokstavelig. Stående på soverommet sitt med VR-headset og en kontroller i hver hånd, gjør han seg til klar til Swat Speed-trening – et spill der den tidligere Liverpool Academy-eleven tester motoriske ferdigheter ved å slå bort møtende objekter – og går i gang med å slå hånden mot et lavt tak. Han ler det raskt bort og prøver igjen. Denne evnen til å mobilisere konkurranseinnstillingen er avgjørende. Mye senere, i en av de mange videosamtalene på kveldstid, spør Laby ham om hvilken plassering han har inntatt i Swat Speed-spillet. «Jeg er øverst på tabellen, doktor!» stråler han.

10. Blikket hans ble betydelig bedret

Da Alexander-Arnold kom tilbake til treningssenteret seks uker senere, gjorde han nye forsøk på å sende ballen gjennom neonringene. Denne gangen lyktes han til gangs, med testresultater for måltreff tre til fire ganger bedre enn forrige testrunde. Han hadde tatt til seg rådet fra forrige gang om å holde blikket sentralt gjennom hele øvelsen. «Jeg forsøkte å holde blikket sentralt og stole på at jeg kom til å se blinket.» «Det er akkurat det jeg er ute etter», svarer Laby, «at du stoler på synsevnen din, og stoler på at øynene dine gir deg det du trenger for å stole på beslutningen din.»

11. Deler av VR-teknologien er revolusjonerende

Ifølge Laby er det to områder som kan måle en utøvers visuelle trening: næroverføringen («forbedring av en persons grunnleggende visuelle ferdigheter») og avstandsoverføring («forbedring av visuelle ferdigheter på banen»). For å oppnå sistnevnte, har Laby utformet det han kaller en revolusjonerende test som plasserer Alexander-Arnold (som hadde på seg et VR-headset og en fysisk ball på bakken) i en faktisk Premier League-kamp.

12. Et defekt headset er ikke alltid en ulempe

I løpet av de mange månedene de jobbet sammen, fant Laby nye måter å utfordre Alexander-Arnold på. «Jeg ville måle hvordan forstyrrelser av synet hans påvirket ham – hvor motstandsdyktig er han visuelt sett? uttaler Laby om beslutningen om at forsvarerens VR-headset skulle blinke kontinuerlig. «Blinkingen gir to utslag», forklarer han. «For det første treffer blinkingen øyet ditt, for det andre fjerner blinkingen dybdesynet. Når du bare kan se med ett øye om gangen, forsvinner dybdesynet». Alexander-Arnold snakker ut fra erfaring når han sier at blinkingen gjorde det mye vanskeligere, «fordi du bare kan prosessere en side av gangen og deretter må sy det sammen til et inntrykk».

13. Alexander-Arnold sin største kritiker er ham selv

Tidlig i dokumentaren refererer Alexander-Arnold til seg selv som sin egen målestokk, i den forstand at han hele tiden ønsker å forbedre seg. Denne uttalelsen blir spesielt treffende, når Laby avslører at VR-kampen han ble kastet inn i, faktisk brukte dataene fra et reelt øyeblikk i en kamp der Trent hadde et godt innlegg som Liverpool-lagkamerat Roberto Firmino headet i mål. «Du spilte mot deg selv hele tiden» sier en begeistret Laby om den Christopher Nolan-aktige tvisten. «Tross de visuelle utfordringene vi la til i VR-opplevelsen, klarte du takket være terpingen å utføre akkurat den samme pasningen til den samme spilleren med akkurat det samme positive utfallet.»

14. Alexander-Arnold måtte ta avgjørelser raskere enn et blunk

En god metode for å utviske forskjellen mellom visuell trening og faktisk spill i kamp, er å øke hastigheten. Som Laby sier til Alexander-Arnold: «Jeg forsøkte å plassere deg på banen for å utføre en pasning, men gi deg mindre tid til å gjøre det, mindre tid til å identifisere målet ditt og mindre tid til å fullføre pasningen, fordi motstanderen kanskje kommer mot deg». I det andre forsøket på ringutfordringen, økte Laby vanskelighetsgraden «til et punkt hvor identifiseringen av målet må skje i løpet av fem hundredels sekund, som er mye raskere enn å knipse med fingrene, mye raskere enn et blunk.»

15. Å følge flere objekter samtidig er spesielt bra for fotballspillere

Et av de mest effektive appspillene for å bedre Alexander-Arnolds sidesyn er basert på åtte gule baller som beveger seg raskt rundt. Målet hans var å følge tre av dem og identifisere dem når de hadde stoppet, en ideell hjerneøvelse for en spiller hvis karriere er bygget på å holde styr på flere spillere i løp samtidig. Etter den første testrunden var Laby ganske bekymret over at Trent bare scoret 0,39, han så for seg en score over en. Seks uker senere ble denne bekymringen gjort til skamme, da Alexander-Arnold i den offisielle testen forbedret testresultatet fra 0,39 til 1,33 – en enorm forbedring på hele 240 prosent. «Testresultatet ditt føyk i været» uttrykker en begeistret Laby. «Dette er et stjerneresultat, vi gikk fra urovekkende til fortreffelig. Det er en fin sammenheng her til det du måtte gjøre på banen ved hjelp av de visuelle ferdighetene vi har trent på og testet deg i.»