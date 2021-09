Part of this story

Det var like etter daggry lørdag 4. september 2021 at

Med over to tiår med flyerfaring og mange luftfartsbragder i hans ære, hadde 41-åringen logget i overkant av 5000 timer i luften. Han hadde til og med blitt den første italieneren som vant en seier i Red Bull Air Race Challenger. Costa hadde drømt om å gjøre en så kaldt "Tunnel Pass" i årevis, og det ville være hans mest krevende og komplekse oppgave til nå.

Omgitt av betongvegger, tok Costa av i det svake lyset i den første tunnelen klokken 06.43 lokal tid. Morgensolen ga det optimale lyset og forholdene lå til rette. Takhøyden i tunnelen, betydde at han måtte holde flyet like over asfalten, mens han også klarte en klaustrofobisk margin på bare omtrent fire meter mellom hver vingespiss og de utilgivende veggene.

Et av de mest kritiske øyeblikkene kom da flyet måtte passere de 360 meter mellom tunnelene, som utsatte lettflyet for sidevind. Costa måtte så trenge flyet inn i den smale åpningen av den andre tunnelen.

