Sju uttøyingsøvelser som gjør deg raskere

Konstanze Klosterhalfen Konstanze Klosterhalfen is a German middle-distance and 5,000m runner regularly challenging for honours on the world stage.

Wings for Life World Run 2024 Verdens største løpearrangement, Wings for Life World Run, er tilbake i 2024. Se hundretusener av mennesker løpe for de som ikke kan.

Enten du trener for triatlon, vil mestre en 10-kilometers løpetur, eller forbereder deg på et arrangement som

Start med å ligge på magen, med haken hvilende på gulvet og armene litt ut fra kroppen. Pass på at beina er rette og tett sammen, tærne skal berøre gulvet. Roter deretter høyre bein fra denne posisjonen til venstre side av kroppen, og prøv å flytte høyre fot mot venstre hånd. Haken din, brystet og begge skuldrene skal aldri miste kontakt med gulvet. Returner deretter høyre fot til startposisjonen på en kontrollert måte og gjenta bevegelsen på den andre siden. Utfør denne strekken 10 ganger per side.

Løpere bør også tøye armene regelmessig. Armene blir utsatt for mye belastning under løping, og de blir mer smidige gjennom regelmessig tøying. Tøying av triceps og skuldre er spesielt effektivt.

