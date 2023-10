Henrik Kristoffersen Henrik Kristoffersen er den mest suksessfulle slalåmkjøreren Norge noen gang har produsert, noe hans imponerende rekorder et et synlig bevis på!

Marcel Hirscher Austrian slalom specialist Marcel Hirscher won a record 8 consecutive World Cup titles and a total of 67 World Cup races during an illustrious career.

Skiprodusenten fra Salzburg, anført av skilegenden Marcel Hirscher med hele åtte sammenlagtserie i verdenscupen å vise til, gjorde sitt inntog i alpinsirkuet i 2022/23-sesongen – med bravur og på en uforglemmelig måte! Kortfilmen "Kommet for å bli" dokumenterer dette med unike intervjuer og dype innblikk i den utfordrende hverdagen til et ungt skimerke som ikke bare har blitt heiet frem i sin første – både utfordrende og vellykkede – sesong.

– Dette skal vinne verdenscuprenn! Det var ordene til Marcel Hirscher da hans eget skimerke ble presentert for verden – et øyeblikk som som fortsatt gir gåsehud for mannen med flere sammenlagtseire i verdenscupen enn noen andre.

"Kommet for å bli" – eller "Gekommen um zu bleiben" – dykker ned i innblikkene, tilbakeblikkene og følelsene fra både Marcel og hans far Ferdinand Hirscher, Toni Giger og

14 måneder var tiden som gikk fra utilnærmelige skipresentasjoner til å erobre verdenscupløypene på en helt ny måte for Marcel Hirscher. For selv om alle er godt kjent med gassen Marcel gav som aktiv løper, holdt han samme sylskarpe fokus i utviklingen av verktøyene og gikk aldri på kompromiss som skibygger.

Bli med på det elleville året, og lær spesielt om hvorfor 2. mai 2022 var et særlig viktig dato for å disse hårete målene, i dokumentarfilmen "Gekommen um zu bleiben" – eller på godt norsk: "Kommet for å bli".

Marcel Hirscher, som ene og alene omtales som å erstatte ethvert behov for testapparater med ren skifølelse, regnes sammen med hans far Ferdinand, VAN DEER-Red Bull Sports administrerende direktør og alpin direktør Toni Giger, samt servicelegende Edi Unterberger er blant de beste hodene i skisirkuset.

