Verdens raskeste sprintduell?

Sebastian Aslaksrud skriver ned idéer fortløpende på notater når han får de. Et av notatene hans er fra 8. mai 2019, hvor han skrev ned en kort og konkret idé: «BMX vs Ski». Sammen med Ludvik ‘Ludde’ Søgne Jensen fikk han endelig svar på hvem som var raskest. Se den lynraske duellen mellom Ludde på rulleski og Sebastian på BMX her: