Trent Alexander-Arnold ber norske fotballsupportere ta på seg løpeskoene

– Ethvert arrangement eller initiativ som utgjør noe godt i verden som fortjener anerkjennelse og å bli løftet frem! Wings for Life World Run er noe jeg bare må støtte, og som jeg virkelig tror på! Forskjellen det kan gjøre i verden er noe vi alle kan nyte godt av, så det er et prosjekt som jeg lett kan stille meg bak, forteller Trent Alexander-Arnold.

– Vi har et ansvar

Trent skal selv delta i årets Wings for Life World Run , 7. mai 2023. Løpet gjennomføres årlig for å få økt oppmerksomhet rundt forskning på ryggmargsskader. Det er det eneste løpet i verden hvor absolutt alle kan delta, uansett hvor man befinner seg i verden eller hvor god form man er i.

Dette er skoene du kan vinne som ble brukt av Trent © Leo Francis for Wings for Life World Run

– Jeg tror vi som fotballspillere har et ansvar om å utgjøre en forskjell i både lokalmiljøet og på verdensbasis! Med en profilert posisjon kommer også et større ansvar. Mitt ansvar er å gå foran som et godt eksempel, og som jeg sa er dette initiativet noe som kan dra med seg så store positive forandringer og gjøre så mye godt i verden, hvilket jeg virkelig brenner for!

Årets løp handler igjen om å løpe så langt du vil, hvor du vil. Startstrek og målgang bestemmer du selv, så fremt du ikke blir tatt igjen av den virtuelle følgebilen kjent som ´Catcher Car´. I Wings for Life World Run er det nemlig slik at en virtuell følgebil starter 30 minutter etter den globale fellesstarten. Følgebilen øker hastigheten utover i løpet og tar igjen alle deltagerne en etter en. Når bilen tar deg igjen er løpet over. Det beste av alt er at 100% av inntektene fra påmeldinger og donasjoner går til forskning på ryggmargsskader.

Løp med Trent – og vinn skoene hans

Du kan være med på laget til Trent og løpe for de som ikke kan! Sammen med Liverpool-stjernen som lagkaptein kan du sett deg et mål om hvor langt du skal løpe, samle inn donasjoner og løpe sammen på det som kan bli tidenes beste lag i Wings for Life World Run .

For å gjøre det litt ekstra spennende og motivere fansen til å bli med og støtte en god sak gir Trent bort sine unike Wings for Life World Run Match Day fotballsko – skoene brukt under Premier League-kampen mot Nottingham Forest – til et heldig medlem av laget hans.

– Å støtte Wings for Life World Run er noe som ligger hjertet mitt nært ettersom ryggmargsskader kan skje hvem som helst. For å motivere folk til å delta vil en av løperne på laget mitt vinne et par fotballsko jeg har brukt. Det viktigste er likevel at alle som deltar hjelper oss mot målet om å finne en kur for ryggmargsskader, sier Liverpool- og England-stjernen.

Trent Alexander-Arnold oppfordrer alle norske LFC-fans til å delta i WFL © Leo Francis for Wings for Life World Run

Liverpool-stjernen kommer også med en oppfordring til norske LFC-fans som vurderer å delta i årets løp:

– Bare bli med! Vær en del av det på en eller annen måte. Det gjelder ikke bare Norge, men hele verden. Det er det som er så fint med det, at det er et løp hvor alle kan delta, og jeg oppfordrer virkelig alle som kan til å gjøre det, avslutter Trent.

Slik kan du bli medlem av Trents Wings for Life World Run-lag:

Meld deg på Wings for Life World Run - HER Logg inn på din Wings for Life World Run-bruker Trykk på Teams-knappen i menyen og meld deg inn i laget hans - HER Trykk på "Join the team"-knappen før 7. mai 2023 Bli med i trekningen om å vinne de unike skoene Løp, gå eller rull så langt du kan 7. mai 2023.