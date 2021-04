Junior til topps i Red Bull Janteloppet

For første gang i en langrennskonkurranse, stod den tidligere olympiske mesteren i alpint

på startstreken i årets Red Bull Janteloppet. – Jeg er ikke noen klassisk nordmann i den forstand. Jeg har gått fryktelig lite på langrennsski, men det er ikke for sent å starte, sa Aksel Lund Svindal i fjor, som ikke nølte med å ta utfordringen fra Petter Northug som utfordret han til bli med på skirennet sitt. – Jeg skal få deg i så god form og så god teknisk at du kommer til å elske langrenn fremover, lovet Petter Northug, og ga Svindal flere

Og det fikk langrennskongen rett i, for Svindal har brukt mye tid i langrennssporet det siste året og imponerte med tiden 1:00:38 på de 20 km i årets Red Bull Janteloppet.