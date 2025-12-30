T1 vuelve a hacer historia: Los 10 mejores momentos de Worlds 2025

Unos asombrosos 6,7 millones de espectadores sintonizaron la final del Campeonato Mundial de League of Legends 2025 para ver si T1 podía mantener su título, convirtiéndolo en el segundo evento de esports más visto de la historia. El dominio de League of Legends sigue invicto, ya que el torneo nos demostró por qué ningún otro esport se acerca a la emoción de la Grieta del Invocador.

La cifra es aún más increíble si se tiene en cuenta que no incluye las cifras de streaming del país en el que se celebró: China. A pesar de celebrarse en Chengdu, la competición se redujo a un enfrentamiento entre gigantes surcoreanos: el poderoso T1, vigente campeón, y KT Rolster, viejo rival.

A sixth Summoner's Cup for T1 at Worlds 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

A continuación, los 10 momentos que definieron esta competición histórica, incluyendo victorias por la mínima, nuevas mecánicas de formato y jugadas increíbles.

01 Chengdu se reúne con Worlds

Los Mundiales de 2025 supusieron un esperado regreso a China, y esta vez los aficionados acudieron a la capital de Sichuan, Chengdu. El Gimnasio del Parque Deportivo del Lago Dong'an creó una atmósfera mágica para todos los asistentes, ya que era la primera vez que una Final Mundial se celebraba en un estadio chino.

El colosal recinto, con capacidad para unos 18.000 espectadores, estaba abarrotado de aficionados que apoyaban a sus jugadores favoritos y se disfrazaban de sus mejores campeones. Al ver la magnitud del acontecimiento, es imposible negar el monstruo del entretenimiento en que se ha convertido League of Legends.

02 La audiencia sigue subiendo

The atmosphere was electric throughout the tournament © Colin Young-Wolff/Riot Games

Aunque las cifras globales de espectadores se quedaron ligeramente por debajo de las cifras récord de 2024, los espectadores de equipos distintos al T1 aumentaron este año. El enfrentamiento de semifinales entre KT Rolster y Gen.G alcanzó la friolera de 3,1 millones de espectadores, lo que indica que la audiencia de los deportes electrónicos de LoL está creciendo más allá del nombre familiar de T1.

La gran final incendió Internet, con más de 6,7 millones de telespectadores. La audiencia también aumentó enormemente en Corea, con más de 2 millones de espectadores en las horas punta.

03 El "Draft intrépido" modifica las selecciones

This was the first Worlds to adopt the Fearless Draft format © Christina Oh/Riot Games

Worlds 2025 introdujo un importante cambio mecánico: la introducción del "Draft sin miedo". En años anteriores, Worlds funcionaba con el sistema de draft que se había convertido en estándar en todas las ligas de LoL. Esto significaba que los campeones podían elegirse repetidamente, por lo que lo normal era que los equipos se quedaran con una única composición de "un solo truco" que les funcionara.

Con el "Draft sin miedo", los jugadores sólo pueden utilizar un campeón en una partida de una serie. Por ejemplo, si un jugador elegía a Azir en el primer partido de una serie al mejor de tres, no podría volver a jugar con él en las rondas restantes. Esto dio lugar a algunas elecciones alocadas e inesperadas, especialmente cuando los partidos al mejor de cinco empezaban en cuartos de final.

04 El CTBC Flying Oyster le endosa una derrota inesperada al T1

CTBC Flying Oyster were the first Pacific team to make the QFs since 2015 © Yicun Liu/Riot Games

A todo el mundo le gustan las historias de perdedores, y ésta es una para los libros de historia. El CTBC Flying Oyster, relativamente desconocido al llegar al torneo, protagonizó una de las sorpresas más sorprendentes del torneo al derrotar al T1 en la Fase Suiza. La actuación más destacada fue la de Draven, de Chiu "Doggo" Tzu-Chuan, que cambió hábilmente de carril, asegurando asesinatos y reuniendo una formidable horda de oro. Los intentos del T1 por acabar con él se vieron frustrados en todo momento, lo que permitió a las Ostras Voladoras derrotar a los gigantes y pasar a la siguiente fase.

Por desgracia, el equipo fue eliminado en cuartos de final, pero con esta victoria pueden marcharse con la cabeza bien alta.

05 Los invitados musicales estrella arrasan en la ceremonia de apertura

There was no expense spared on the spectacular opening ceremony © Colin Young-Wolff/Riot Games

Uno de los momentos más destacados de cualquier torneo mundial es la épica ceremonia de apertura. Este año contó con la heroica unión de la leyenda de la música dance Anyma, la estrella china del pop G.E.M., la poderosa cantante Chrissy Costanza y la cantante y compositora austriaca TEYA.

Fue un espectáculo que rivaliza con cualquier actuación pop del tamaño de un estadio, acompañado de unos efectos visuales asombrosos que fusionaron animación, puesta en escena, coreografía y talento en bruto para ofrecer un espectáculo inolvidable.

06 El mejor G2 en cuartos

Top Esports' run ended with a 3-0 semi-final whitewash at the hands of T1 © Photo by Yicun Liu/Riot Games

Tras la eliminación de Fnatic del torneo en la Fase Suiza, las esperanzas de Occidente descansaban únicamente sobre los hombros de G2. Al principio, las esperanzas de la organización europea eran altas, ya que se clasificó para cuartos de final por primera vez desde 2020. Aunque en un principio parecía que se había roto la maldición, los Top Esports chinos demostrarían ser el mayor desafío al que G2 se había enfrentado hasta el momento.

La primera partida fue un fracaso para G2, ya que sus rivales intimidaron al jugador de apoyo Labros "Labrov" Papoutsakis. TES siguió dominando todos los carriles, tomando dragones y escalando mucho más allá de G2 antes de que pudieran armar un plan de ataque. G2 consiguió recuperarse en la segunda partida, con una clase magistral del ADC Steven "Hans Sama" Liv. Pero la victoria de G2 no llegó, ya que en la 3ª partida dejaron de pisar el acelerador y permitieron que TES se pavoneara de una fácil victoria. Aunque se mostraron prometedores al principio de la cuarta partida, G2 no fue rival para los brutales contraataques de TES. Probablemente, G2 abandonó el torneo con algunos remordimientos, pero con sed de éxito en su liga nacional.

07 La Leyenda de Cualquiera trastornó el dominio de LCK

Anyone's Legend went undefeated through the Swiss Stage © Colin Young-Wolff/Riot Games

Dado que los Mundiales de este año se celebran en China, era lógico que algunos héroes locales causaran sensación. Podría decirse que el mayor impacto lo causaron las estrellas emergentes de la LPL, Anyone's Legend. Haciendo honor a su nombre, Anyone's Legend dio la gran sorpresa al derrotar al gigante de la LCK, Gen.G, en la fase suiza.

El bot-laner Wang "Hope" Jie se erigió en un jugador a tener en cuenta, manteniendo un alto KDA y formando la columna vertebral del reñido juego en equipo del equipo. Gracias a sus decididos esfuerzos, el equipo consiguió llegar a las eliminatorias por primera vez en su historia. Aunque finalmente fueron eliminados por el T1, consiguieron dos victorias en su serie de cinco partidos, lo que es un logro enorme en sí mismo.

08 La primera final de KT Rolster

KT Rolster ensured the final was competitive and exciting © Photo by Yicun Liu/Riot Games

KT Rolster no habría estado en muchos cartones de bingo para llegar a la final, pero los pilares de la LCK desafiaron los pronósticos para llegar al mayor escenario de los deportes electrónicos a base de garra, determinación y un draft creativo. El sistema "Fearless Draft" funcionó a las mil maravillas para la escuadra surcoreana, que nunca dejó de hacer algunos contraataques bien pensados para sus oponentes a lo largo del torneo.

La fuerza motriz del éxito de KT fue el carrilero medio Gwak "Bdd" Bo-seong, que controló los carriles con facilidad y fue decisivo en la asombrosa victoria del equipo sobre Gen.G. No podemos dejar de mencionar también al jungler Hong "Pyosik" Chang-hyeon, cuyos picks poco ortodoxos desconcertaron a muchos oponentes y formaron un centro fiable en torno al cual se agrupó el equipo.

09 Gumayusi se hace con el título de MVP

T1's Gumayusi takes a selfie with his MVP trophy © Yicun Liu/Riot Games

Aunque Lee "Faker" Sang-hyeok es la mayor estrella de la T1 (y probablemente de todos los deportes electrónicos), el codiciado honor de MVP recayó en otro jugador: Lee "Gumayusi" Min-hyeong. Fue un regreso épico para el ADC, que estuvo en el banquillo a principios de la temporada de la LCK.

Faker with the Summoner's Cup for the third year in a row © Colin Young-Wolff/Riot Games

Gumayusi fue decisivo en el éxito del T1 este año, y brilló con luz propia en la gran final. El ADC fue indispensable tanto en las luchas de equipo como en la toma de objetivos neutrales, mostrando un sentido casi sobrehumano del posicionamiento a lo largo de la serie. También es justo decir que cargó con fuerza en la quinta ronda, desempeñando un papel clave en esa ronda decisiva para el torneo. Esta increíble actuación fue la mejor redención que un jugador podía esperar.

10 T1 se asegura su primera victoria en tres Mundiales

Bautizada en broma por los aficionados como la "Guerra de las Telecomunicaciones", debido a los patrocinadores de ambos equipos surcoreanos, la batalla final se redujo a un enfrentamiento entre dos titanes de la LCK: el vigente campeón, T1, y KT Rolster. Bajo el liderazgo del "Rey Demonio Incalificable" Faker, T1 ha pasado de ser el equipo de esports más conocido del mundo a convertirse en leyenda en los anales de todos los esports. Su dominio en los últimos años les ha situado en un nivel casi intocable.

T1 celebrate another Worlds win © Colin Young-Wolff/Riot Games

KT Rolster, por su parte, no ha dejado de ganar impulso en su liga nacional, pero en los últimos años se ha quedado a las puertas de los cuatro primeros puestos. Esto dio lugar a una irresistible final David contra Goliat. Al principio, el T1 parecía dominante, llevándose un par de luchas por equipos cruciales que le permitieron asegurar el partido. Sin embargo, la tensión subió al 11 cuando la partida se llevó a la cuarta ronda, ya que KT se hizo con las partidas 2 y 3, gracias en gran parte a las épicas actuaciones de bdd y Moon "Cuzz" Woo-chan.

Pero T1 se recuperó en la 4ª partida, y los mortíferos golpes de Mun "Oner" Hyeon-jun inclinaron la balanza a favor de T1, permitiéndoles arrasar el resto de la partida. Ante la atenta mirada de más de 6,7 millones de espectadores, los vigentes campeones entraron en un intenso tira y afloja con sus rivales que estuvo reñido hasta los últimos minutos. Con esta victoria, Faker y compañía volvieron a hacer historia, al convertirse en el primer equipo que gana tres finales mundiales consecutivas.