Ángelo Caro lleva varios años acostumbrado a competir contra los mejores skaters del planeta. Los rivales cambian, aparecen nuevos talentos y los trucos son cada vez más exigentes, pero el peruano sigue encontrando la manera de hacerse un lugar entre los protagonistas del circuito internacional.

El 2026 es una buena muestra de ello. Entre finales mundiales, viajes y competencias de alto nivel, Caro ha vuelto a demostrar que tiene mucho por ofrecer sobre la tabla. Y aunque todavía queda camino por recorrer, hay una fecha que empieza a asomarse en su calendario: Los Ángeles 2028.

01 Un año para seguir entre los mejores

La temporada comenzó con uno de esos resultados que cualquier skater quisiera tener en su historial. En marzo, Caro consiguió el subcampeonato mundial de street en Sao Paulo, Brasil, después de una final que se resolvió por apenas 0,78 puntos.

El peruano estuvo muy cerca de quedarse con el título, pero el japonés Toa Sasaki terminó llevándose el primer lugar. Más allá de lo ajustado del resultado, aquella competencia dejó algo claro: Caro podía seguir peleando por los primeros puestos frente a una nueva generación de figuras del skateboarding.

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Después llegó Roma, donde alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo, y más recientemente Asunción, escenario de los World Skate Games 2026, donde terminó quinto en la final de street.

Tres competencias distintas, con rivales de primer nivel y una constante: el peruano sigue apareciendo en las instancias importantes.

02 La élite no espera a nadie

El skateboarding ha cambiado bastante desde que debutó como deporte olímpico en Tokio 2020. Cada temporada aparecen jóvenes capaces de ejecutar trucos más complejos, y países como Japón han consolidado una generación de talentos que domina buena parte de las principales competencias.

Basta mirar lo ocurrido en Asunción. El japonés Ginwoo Onodera se quedó con el título mundial, mientras que el surcoreano Juni Kang y el también japonés Taiga Nagai completaron el podio.

En medio de ese escenario, Caro continúa siendo uno de los representantes sudamericanos que compiten habitualmente frente a las principales figuras del street.

Y eso tiene su mérito. Porque una cosa es llegar a una final importante y otra, bastante distinta, conseguirlo durante varias temporadas, adaptándose a nuevos rivales y a un nivel de competencia que no deja de crecer.

03 Una tercera cita olímpica a la vuelta de la esquina

Caro ya sabe lo que significa representar al Perú en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en Tokio 2020, cuando el skateboarding apareció por primera vez en el programa olímpico, y volvió a hacerlo en París 2024.

Ahora quiere repetir la experiencia en Los Ángeles 2028.

El camino no será sencillo. La clasificación olímpica exige acumular buenos resultados en el circuito internacional y mantenerse entre los mejores del ranking durante el periodo establecido por World Skate.

Por eso, sus actuaciones durante 2026 cobran especial relevancia. No solo por los resultados, sino porque le permiten mantenerse competitivo frente a los rivales con los que tendrá que disputar una plaza olímpica.

Además, Caro cuenta con algo que no todos los aspirantes tienen: la experiencia de haber participado en dos ediciones de los Juegos y de conocer la presión de competir en los escenarios más importantes de su disciplina.

04 Todavía queda mucho camino por delante

A sus 27 años, Ángelo Caro atraviesa una etapa interesante de su carrera. Ya no es aquel joven que sorprendió al mundo con su participación en Tokio, pero tampoco ha dejado de ser uno de los nombres a seguir en las grandes competencias.

Su subcampeonato en Sao Paulo y sus actuaciones posteriores reflejan que todavía tiene nivel para discutir posiciones con los mejores.

Los Ángeles 2028 aparece como el próximo gran desafío. Y si algo ha demostrado Caro en los últimos años es que, mientras el skateboarding sigue evolucionando, él continúa encontrando su lugar entre los mejores.