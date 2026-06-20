Resumen 1 El camino a Los Ángeles 2028

No todas las competencias se recuerdan por una medalla o por un lugar en el podio. Algunas terminan convirtiéndose en una señal de que el camino sigue abierto, incluso cuando las condiciones no son las ideales. Para Ángelo Caro, la WST World Cup Rome 2026 dejó precisamente esa sensación.

El peruano se despidió del torneo en las semifinales, sin alcanzar un lugar en la ronda decisiva. Sin embargo, su actuación en Italia dejó una lectura distinta a la que ofrece la tabla de resultados: llegó a una de las competencias más importantes del calendario internacional con una lesión en el tobillo que condicionó su preparación y, aun así, volvió a ubicarse entre los mejores del circuito.

Roma marcó el inicio de una etapa que será determinante para cientos de skaters alrededor del mundo. Los puntos que se entregan en el World Skateboarding Tour forman parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que cada ronda superada adquiere un valor especial.

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En ese contexto, la participación de Caro tuvo un peso mayor.

El skater nacional no llegó a Italia en plenitud física. Las molestias en el tobillo obligaron a modificar parte de sus entrenamientos y a manejar las cargas durante las semanas previas a la competencia. En una disciplina donde la velocidad, la precisión y la confianza al momento de ejecutar cada truco son determinantes, competir con una lesión representa un desafío adicional.

A pesar de ello, Caro consiguió avanzar desde las primeras rondas hasta instalarse entre los semifinalistas del torneo, manteniéndose en la pelea junto a algunos de los mejores exponentes del skate street a nivel mundial.

Su presencia en esas instancias no fue producto de una actuación aislada. Durante los últimos meses, el peruano ha vuelto a consolidarse como una de las principales figuras del circuito internacional. A comienzos de temporada consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de São Paulo, un resultado que impulsó su posición dentro del ranking mundial y confirmó su regreso a la élite de la disciplina.

01 El camino a Los Ángeles 2028

Ese crecimiento también se refleja en el ranking mundial de skateboarding, donde el peruano se mantiene entre los mejores representantes del street masculino. La regularidad obtenida durante los últimos eventos le permite iniciar el nuevo ciclo olímpico en una posición favorable, aunque todavía queda un largo recorrido por delante.

La clasificación a Los Ángeles 2028 recién comienza. El sistema contempla la acumulación de puntos a través de distintas competencias internacionales organizadas por World Skate, entre ellas las Copas del Mundo y los campeonatos mundiales que se disputarán durante los próximos años. La constancia y la capacidad de mantenerse competitivo serán tan importantes como los grandes resultados.

El calendario internacional continuará en los próximos meses con nuevas fechas puntuables del circuito, competencias que serán fundamentales para consolidar posiciones en el ranking y acercarse al objetivo olímpico. Caro afrontará esos desafíos con la experiencia de quien ya conoce lo que significa competir en unos Juegos Olímpicos, pero también con la motivación de volver a estar allí.

A sus 26 años, el peruano parece encontrarse en una etapa distinta de su carrera. Ya no necesita demostrar que pertenece a la élite del skate mundial; sus resultados lo han respaldado durante los últimos años. El desafío ahora pasa por sostenerse, superar los obstáculos físicos y mantenerse entre los mejores mientras avanza el nuevo ciclo olímpico.