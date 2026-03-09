Ángelo Caro vuelve al podio mundial y empieza el camino a Los Ángeles 2028

Más allá del resultado, el podio marca el inicio de una temporada prometedora para el deportista nacido en Chiclayo, que afronta un nuevo ciclo competitivo con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El campeonato mundial organizado por World Skate reunió a algunos de los principales exponentes del skateboarding en la modalidad street, disciplina que recrea obstáculos urbanos —como escaleras, barandas y bordes— para que los skaters ejecuten sus mejores trucos.

En ese escenario, Caro volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del skate latinoamericano. El peruano firmó una sólida presentación que lo llevó al segundo lugar del podio, en una competencia que reunió a varios de los riders más destacados del circuito.

No es la primera vez que el chiclayano sobresale en el plano internacional. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Caro protagonizó una de las actuaciones más recordadas del deporte peruano reciente al alcanzar la final olímpica y terminar en el quinto lugar.

01 Un año cargado de competencias

El podio en Sao Paulo marca el inicio de una temporada intensa. Durante los próximos meses, Caro continuará participando en distintas competencias internacionales, incluidas varias paradas del World Skateboarding Tour y otros eventos del circuito profesional.

La próxima parada del tour será en Roma, torneo que sí otorgará puntos clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos.

Este tipo de competencias no solo reúne a la élite del skate mundial, sino que también resulta clave para mantenerse activo en el circuito y llegar, en el mejor nivel, a los torneos más importantes del calendario.

02 La mira en el próximo sueño olímpico

En el caso de Ángelo Caro, la meta es clara: volver a representar al Perú en unos Juegos Olímpicos. Su experiencia en Tokio y su presencia constante en competencias internacionales lo mantienen como uno de los nombres a seguir dentro del skateboarding de la región.

Por ahora, el segundo lugar conseguido en Sao Paulo deja una señal alentadora: el peruano arrancó la temporada en gran forma y con la ambición intacta de seguir compitiendo entre los mejores del mundo.