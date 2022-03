Conciertos 2022: los grandes artistas que llegan al Perú este año

Love on Tour

Como parte de su segunda gira mundial “ Love on Tour ”, el artista británico se presentará el próximo 29 de noviembre en el Jockey Club . Esta será su segunda visita a Lima, pero la primera como solista.

Como parte de su segunda gira mundial “ Love on Tour ”, el artista británico se presentará el próximo 29 de noviembre en el Jockey Club . Esta será su segunda visita a Lima, pero la primera como solista.

El ex One Direction presentará algunos de sus éxitos como “Watermelon Sugar”, “Adore You” y “Lights Up”. Además, tendrá como artista invitada a la cantante jamaiquina Koffee.

El ex One Direction presentará algunos de sus éxitos como “Watermelon Sugar”, “Adore You” y “Lights Up”. Además, tendrá como artista invitada a la cantante jamaiquina Koffee.

El ex One Direction presentará algunos de sus éxitos como “Watermelon Sugar”, “Adore You” y “Lights Up”. Además, tendrá como artista invitada a la cantante jamaiquina Koffee.

es uno de los máximos representantes del género urbano y es el intérprete de éxitos como “Callaita”, “Te boté”, “No me conoce”, “Yonaguni” y “La canción”.

Bad Bunny es uno de los máximos representantes del género urbano y es el intérprete de éxitos como “Callaita”, “Te boté”, “No me conoce”, “Yonaguni” y “La canción”.

Bad Bunny es uno de los máximos representantes del género urbano y es el intérprete de éxitos como “Callaita”, “Te boté”, “No me conoce”, “Yonaguni” y “La canción”.

Se anunció que la preventa de entradas será el martes 28 y miércoles 29 de marzo a partir de las 9 a.m. La venta regular inicia el 30 de marzo. Los boletos van desde los 150 hasta los 570 soles y estarán disponibles en Teleticket.

Se anunció que la preventa de entradas será el martes 28 y miércoles 29 de marzo a partir de las 9 a.m. La venta regular inicia el 30 de marzo. Los boletos van desde los 150 hasta los 570 soles y estarán disponibles en Teleticket.

Se anunció que la preventa de entradas será el martes 28 y miércoles 29 de marzo a partir de las 9 a.m. La venta regular inicia el 30 de marzo. Los boletos van desde los 150 hasta los 570 soles y estarán disponibles en Teleticket.

”, la misma con la que celebran más de 30 años de carrera y sus mejores éxitos como “Sweet Child o' Mine”, “Welcome to the jungle”, “Paradise City”, entre otros.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan regresan al Perú con la gira “ South American Tour 2022 ”, la misma con la que celebran más de 30 años de carrera y sus mejores éxitos como “Sweet Child o' Mine”, “Welcome to the jungle”, “Paradise City”, entre otros.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan regresan al Perú con la gira “ South American Tour 2022 ”, la misma con la que celebran más de 30 años de carrera y sus mejores éxitos como “Sweet Child o' Mine”, “Welcome to the jungle”, “Paradise City”, entre otros.

tendrán a Molotov como la banda encargada de abrir su espectáculo en Lima. Esta legendaria agrupación de México es uno de los íconos del rock latinoamericano con grandes éxitos como “Frijolero”, “Amateur”, “Rastaman-dita” y “Gimme The Power”.

Los Guns N’ Roses tendrán a Molotov como la banda encargada de abrir su espectáculo en Lima. Esta legendaria agrupación de México es uno de los íconos del rock latinoamericano con grandes éxitos como “Frijolero”, “Amateur”, “Rastaman-dita” y “Gimme The Power”.

Los Guns N’ Roses tendrán a Molotov como la banda encargada de abrir su espectáculo en Lima. Esta legendaria agrupación de México es uno de los íconos del rock latinoamericano con grandes éxitos como “Frijolero”, “Amateur”, “Rastaman-dita” y “Gimme The Power”.

A pesar de no ser un concierto, la

Music of the Spheres

Chris Martin y compañía regresan a Lima el próximo 20 de septiembre. El show que será en el Estadio Nacional forma parte de la segunda etapa de su gira mundial “ Music of the Spheres ”.

Chris Martin y compañía regresan a Lima el próximo 20 de septiembre. El show que será en el Estadio Nacional forma parte de la segunda etapa de su gira mundial “ Music of the Spheres ”.

Otro ex One Direction llegará a nuestro país. Se trata de

Otro ex One Direction llegará a nuestro país. Se trata de Louis Tomlinson , quien llega con la gira de su disco como solista “Walls”, para presentarse el miércoles 1 de junio en la Arena Perú .

Otro ex One Direction llegará a nuestro país. Se trata de Louis Tomlinson , quien llega con la gira de su disco como solista “Walls”, para presentarse el miércoles 1 de junio en la Arena Perú .