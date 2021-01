“Había un alambre y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el alambre se llevó todo el techo del coche. Ha vuelto ha ser un día difícil, con dos pinchazos. La navegación ha sido otro aspecto complicado.

“Había un alambre y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el alambre se llevó todo el techo del coche. Ha vuelto ha ser un día difícil, con dos pinchazos. La navegación ha sido otro aspecto complicado. Tuvimos que hacer todo el resto de la etapa sin rueda de repuesto por lo que tuvimos que bajar el ritmo. Nos ha pasado de todo pero estamos cada vez más cerca del final”.

“Había un alambre y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el alambre se llevó todo el techo del coche. Ha vuelto ha ser un día difícil, con dos pinchazos. La navegación ha sido otro aspecto complicado. Tuvimos que hacer todo el resto de la etapa sin rueda de repuesto por lo que tuvimos que bajar el ritmo. Nos ha pasado de todo pero estamos cada vez más cerca del final”.

Había un cable y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el cable se llevó todo el techo del coche.

Había un cable y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el cable se llevó todo el techo del coche.

Había un cable y no lo he visto. Estaba yendo rápido, pasé y el cable se llevó todo el techo del coche.

“Ha sido un día duro con mucho polvo. Me ha costado mucho pasar a los de delante, pero estoy contenta de haber llegado, aunque no ha sido un día agradable por el polvo”, dijo Laia Sanz.

“Ha sido un día duro con mucho polvo. Me ha costado mucho pasar a los de delante, pero estoy contenta de haber llegado, aunque no ha sido un día agradable por el polvo”, dijo Laia Sanz.

“Ha sido un día duro con mucho polvo. Me ha costado mucho pasar a los de delante, pero estoy contenta de haber llegado, aunque no ha sido un día agradable por el polvo”, dijo Laia Sanz.

'Monsieur Dakar' cuenta los km

“Hoy ha sido realmente complicado, ya lo había dicho la organización y era lo que esperábamos. La navegación no ha sido fácil. Encima tuvimos dos pinchazos y el último fue en las dunas. Las dunas eran muy extrañas, en medio de ellas había algunas rocas, justo después de la cresta de la duna. Lo que no era fácil de anticipar o ver. Tuvimos un gran impacto, lo que supuso un pinchazo. Estábamos preocupados por si se hubiese roto algo del chasis del coche pero al final ha aguantado. Hemos perdido unos minutos pero nada.

“Hoy ha sido realmente complicado, ya lo había dicho la organización y era lo que esperábamos. La navegación no ha sido fácil. Encima tuvimos dos pinchazos y el último fue en las dunas. Las dunas eran muy extrañas, en medio de ellas había algunas rocas, justo después de la cresta de la duna. Lo que no era fácil de anticipar o ver. Tuvimos un gran impacto, lo que supuso un pinchazo. Estábamos preocupados por si se hubiese roto algo del chasis del coche pero al final ha aguantado. Hemos perdido unos minutos pero nada. Solo queda un día… Es hora de cruzar los dedos y confiar en que estemos al final en el primer puesto ”, dijo Stéphane Peterhansel.

“Hoy ha sido realmente complicado, ya lo había dicho la organización y era lo que esperábamos. La navegación no ha sido fácil. Encima tuvimos dos pinchazos y el último fue en las dunas. Las dunas eran muy extrañas, en medio de ellas había algunas rocas, justo después de la cresta de la duna. Lo que no era fácil de anticipar o ver. Tuvimos un gran impacto, lo que supuso un pinchazo. Estábamos preocupados por si se hubiese roto algo del chasis del coche pero al final ha aguantado. Hemos perdido unos minutos pero nada. Solo queda un día… Es hora de cruzar los dedos y confiar en que estemos al final en el primer puesto ”, dijo Stéphane Peterhansel.

“Realmente no ha sido fácil. No quiero decir nada, pero estoy muy contento por estar aquí en el undécimo día sin ningún problema técnico con el coche.

“Realmente no ha sido fácil. No quiero decir nada, pero estoy muy contento por estar aquí en el undécimo día sin ningún problema técnico con el coche. Es exactamente igual que el año pasado, estamos sufriendo con los neumáticos. Espero que el año que viene haya mejores reglas para todos . Sí, todavía queda un día pero esta vez hemos tenido un montón de pinchazos. Estoy seguro de que 16 ruedas, con un minuto y medio de tiempo para cambiar cada rueda, es un montón. Pero está bien poder estar en el Dakar y estamos contentos. Veremos qué pasa mañana”, sentenció Nasser Al-Attiyah.

“Realmente no ha sido fácil. No quiero decir nada, pero estoy muy contento por estar aquí en el undécimo día sin ningún problema técnico con el coche. Es exactamente igual que el año pasado, estamos sufriendo con los neumáticos. Espero que el año que viene haya mejores reglas para todos . Sí, todavía queda un día pero esta vez hemos tenido un montón de pinchazos. Estoy seguro de que 16 ruedas, con un minuto y medio de tiempo para cambiar cada rueda, es un montón. Pero está bien poder estar en el Dakar y estamos contentos. Veremos qué pasa mañana”, sentenció Nasser Al-Attiyah.

Sunderland needs to find 4m 13s on the final stage

Sam Sunderland no solo ha ganado la etapa, sino que ha realizado una remontada antológica . A lo largo de los 464 km el rendimiento del británico ha sido extraordinario. Tras recortarle seis minutos a sus rivales ahora va segundo y mañana podría dar la sorpresa, pero no va a ser fácil. Al salir esta mañana, Sam todavía estaba tercero en la clasificación general, a 15 minutos de la cabeza. A partir del cuarto control de paso, en el km 215, el de KTM se puso primero y conservó esa posición hasta llegar al final, pese a que un pequeño error de navegación le costó algunos minutos en las postrimerías de la especial.

Sam Sunderland no solo ha ganado la etapa, sino que ha realizado una remontada antológica . A lo largo de los 464 km el rendimiento del británico ha sido extraordinario. Tras recortarle seis minutos a sus rivales ahora va segundo y mañana podría dar la sorpresa, pero no va a ser fácil. Al salir esta mañana, Sam todavía estaba tercero en la clasificación general, a 15 minutos de la cabeza. A partir del cuarto control de paso, en el km 215, el de KTM se puso primero y conservó esa posición hasta llegar al final, pese a que un pequeño error de navegación le costó algunos minutos en las postrimerías de la especial.

. Mañana se celebrará la duodécima etapa y no es ningún paripé, como a veces suelen ser las últimas etapas. Es una etapa de verdad, con una especial de 250 km. Habrá cambios de posiciones, pero no los sabremos hasta que finalice la jornada.